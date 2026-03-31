インド洋とされる場所を航行する米海軍強襲揚陸艦トリポリ。写真は30日に公開された/U.S. Central Command/X/REUTERS

（CNN）米国による対イラン地上作戦の可能性をめぐる臆測が高まる中、およそ1800人の海兵隊員を乗せているとみられる強襲揚陸艦トリポリがインド洋にいる。米中央軍が30日にSNSへの投稿で明らかにした。

投稿された写真には29日にインド洋を航行するトリポリが写っていた。イランからどの程度の距離にいるかは示されなかった。

国防総省のウェブサイトに26日付で掲載された写真によると、トリポリには沖縄駐留の第31海兵遠征部隊（MEU）の所属隊員が乗艦している。写真には、海兵隊員が「艦艇防衛演習」に参加する様子が写っている。

海軍のファクトシートによると、トリポリは1200人の水兵に加え、およそ1850人の海兵隊員を運ぶことができる。トリポリの水陸両用即応群（ARG）の一部であるドック型輸送揚陸艦ニューオーリンズは、さらに700人の海兵隊員を乗せることが可能。

トランプ米大統領は、米軍がイランのカーグ島を掌握する可能性を示唆している。一方のイランは、自国領土へ上陸を試みる米軍部隊を壊滅させ、世界の石油供給への攻撃を強化すると警告している。

トリポリに乗艦する海兵隊員に加え、2200人の海兵隊員を擁する第11海兵遠征部隊も中東への派遣を命じられたと報じられている。

米海軍協会のフリート・トラッカーが30日に公表した内容によると、ボクサー水陸両用即応群はハワイの真珠湾におり、ペルシャ湾までは3〜4週間の航海になる。国防総省の写真は、ボクサー部隊が28日に洋上で訓練していたことを示している。

海兵隊に加え、米陸軍第82空挺（くうてい）師団の約1000人の部隊も中東への派遣を命じられたと報じられている。