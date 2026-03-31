横浜・みなとみらいに強い雨　観光スポットにも人の姿なし　関東では今年一番の大雨になるおそれ

“春の嵐”が列島を直撃。

関東ではこのあと2026年一番の大雨になる恐れがあります。

31日午後4時50分現在の神奈川・横浜市の様子を広瀬修一キャスターが中継でお伝えします。

みなとみらいでは強い雨、そして時折吹く風が収まりません。

奥に見える施設が「ハンマーヘッド」で、この辺りは観光スポットですが、全く表に人の姿がありません。

木を見ると枝を揺らしていて、ざわざわという音も聞こえるなど、今少し風が強くなってきた様子が分かります。

木の下のバーベキュー会場にも人の姿はありません。

満開に近い桜が散ってしまうのかが心配ですが、足元を見てみると、花びらが結構落ちてしまっています。

水たまりもできていて、水たまりに花びらがかたまって浮いていて、やはり雨と風の影響を受けているのだと思います。

枝が風に揺らされ、花びらが落ちてしまっていて、芝生の斜面を見ても、緑色の中にかなり多く花びらが落ちていて、影響を受けている様子があります。

まだつぼみのところもあり、これから咲く花びらもありそうですが、葉っぱが出てきているものもあり、もう咲き終えて満開を過ぎてしまった桜にとっては、今回の雨・風で散らし始めているところもありそうです。