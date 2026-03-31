なでしこリーグ２部のＦＣふじざくら山梨は４月４日の第４節でディオッサ出雲ＦＣとアウェーで対戦する。２９日の第３節ではホームでヴィアティン三重レディースを１−０で撃破してここまで２勝１分け無敗でリーグ２位と好調だ。３連勝で悲願の１部昇格へ向け、勢いづきたいところだ。

三重戦で、決勝弾を決めたのは２７日に２０歳の誕生日を迎えたばかりの甲府市出身ＤＦ五味小暖。前半２７分、ペナルティーエリア手前で得たＦＫで、右足を振り抜くと、鋭いシュートがゴールへ突き刺さり、先制点となった。五味は「家族やサポーターの皆さんから『バースデーゴールを決めてこい』と声をかけてもらっていたので、その期待に応える形でゴールを決められたことはとても嬉しかったですし、『ハタチはのわたしはちがうぞ』という部分をお見せすることができました」と笑顔で振り返った。平山茶久美監督（４１）も「ふじざくらというチーム名にふさわしく、桜が満開の中で勝利できたこともとても嬉しく思います。五味がしっかり決めてくれたことは非常に大きかった」とたたえた。

４月４日にはアウェーでＤ出雲に挑む。五味は「今回のフリーキックに続いて、次はヘディングなどセットプレーからのゴールも狙っていきたいです」と連続ゴールへの意欲を語った。