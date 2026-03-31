窪塚洋介＆亀梨和也W主演「外道の歌 SEASON2」あの・池内博之ら新キャラ実写に「解釈一致」「豪華すぎる」の声 國松役予想も白熱
【モデルプレス＝2026/03/31】俳優の窪塚洋介と亀梨和也がW主演を務めるDMM TVオリジナルドラマ「外道の歌 SEASON2」が、4月9日より配信スタート。予告映像に反響が寄せられている。
【写真】「外道の歌」伏せられた新キャラに考察白熱
伝説的コミックを実写化した窪塚と亀梨のW主演ドラマ「外道の歌」。2024年12月に配信開始されるやいなや、復讐と贖罪をテーマにしたダークな世界観と骨太なストーリー、そして原作漫画の圧倒的なキャラクター再現度に目を奪われる人が続出し、DMM TV総合ランキングで1位を記録、SNS関連動画総再生数は4500万回を突破するメガヒットドラマとなっている。
解禁された予告映像は、「1秒でも長く苦しんで、1秒でも早く死ね」というカモ（窪塚）の冷酷な一言から始まる。復讐のため悪人に制裁を下していく復讐屋コンビ・カモとトラ（亀梨）の姿が映し出され、今シーズンへの期待を高めた。
また、新キャラクターの姿もあらわになった。メイドカフェで「こう見えて、ちぃたんリケジョなんです！」と無邪気に笑う姿の裏に狂気を漂わせる“ヘテロクロミア”の近野（あの）。そして、“人体破壊マニア”藤原（武井壮）が、人気のない場所で警察官の腕をへし折るなど衝撃的なシーンも収められている。
さらに、カモの幼馴染である桜内（池内博之）も登場。古書店を訪れ「久しぶり！たけちゃん」と親しげに声をかける桜内に対し、トラが思わず「たけちゃん？」と聞き返す場面も描かれており、カモの過去を匂わせる意味深なやり取りとなっている。
そして、今作最大の謎として浮かび上がるのが“同一人格者”の國松だ。「これは戦争だよ」とほくそ笑むその姿は、物語をさらに大きな局面へと押し上げていくことを予感させる。果たして國松を演じているのは一体誰なのか。
予告解禁を受け、ネット上では「カモトラお帰り」「アクションシーンかっこよくてワクワクする」「キャストが豪華すぎる」「武井壮さんのアクションシーンの説得力がすごい」「みんな解釈一致」など、称賛のコメントが続々。また「國松は誰なんだろう？」「気になる」と、正体不明のキーマンに対する予想も白熱している。（modelpress編集部）
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◆「外道の歌 SEASON2」
伝説的コミックを実写化した窪塚と亀梨のW主演ドラマ「外道の歌」。2024年12月に配信開始されるやいなや、復讐と贖罪をテーマにしたダークな世界観と骨太なストーリー、そして原作漫画の圧倒的なキャラクター再現度に目を奪われる人が続出し、DMM TV総合ランキングで1位を記録、SNS関連動画総再生数は4500万回を突破するメガヒットドラマとなっている。
◆「外道の歌 SEASON2」予告映像に反響 新キャラに注目集まる
解禁された予告映像は、「1秒でも長く苦しんで、1秒でも早く死ね」というカモ（窪塚）の冷酷な一言から始まる。復讐のため悪人に制裁を下していく復讐屋コンビ・カモとトラ（亀梨）の姿が映し出され、今シーズンへの期待を高めた。
また、新キャラクターの姿もあらわになった。メイドカフェで「こう見えて、ちぃたんリケジョなんです！」と無邪気に笑う姿の裏に狂気を漂わせる“ヘテロクロミア”の近野（あの）。そして、“人体破壊マニア”藤原（武井壮）が、人気のない場所で警察官の腕をへし折るなど衝撃的なシーンも収められている。
さらに、カモの幼馴染である桜内（池内博之）も登場。古書店を訪れ「久しぶり！たけちゃん」と親しげに声をかける桜内に対し、トラが思わず「たけちゃん？」と聞き返す場面も描かれており、カモの過去を匂わせる意味深なやり取りとなっている。
そして、今作最大の謎として浮かび上がるのが“同一人格者”の國松だ。「これは戦争だよ」とほくそ笑むその姿は、物語をさらに大きな局面へと押し上げていくことを予感させる。果たして國松を演じているのは一体誰なのか。
◆最大の謎“國松”の正体に予想飛び交う
予告解禁を受け、ネット上では「カモトラお帰り」「アクションシーンかっこよくてワクワクする」「キャストが豪華すぎる」「武井壮さんのアクションシーンの説得力がすごい」「みんな解釈一致」など、称賛のコメントが続々。また「國松は誰なんだろう？」「気になる」と、正体不明のキーマンに対する予想も白熱している。（modelpress編集部）
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