通貨オプション　ボラティリティー　ドル関連に需要、ユーロドル１週間８．６％前後

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.09　8.58　6.95　9.11
1MO　9.78　7.52　8.18　8.45
3MO　9.65　7.17　8.43　8.20
6MO　9.66　7.10　8.68　8.20
9MO　9.67　7.16　8.78　8.27
1YR　9.59　7.24　8.84　8.30

　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.16　11.95　9.18
1MO　9.14　11.30　8.45
3MO　9.37　10.75　8.33
6MO　9.57　10.58　8.40
9MO　9.68　10.51　8.47
1YR　9.68　10.42　8.52
東京時間16:33現在　参考値

　中東情勢をにらんで有事のドル買い動向に関心が集まっている。短期ボラティリティー水準はドル関連の１週間が高め水準となっている。ユーロドル１週間は8.58％と１カ月の7.52％を上回っている。