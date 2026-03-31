通貨オプション ボラティリティー ドル関連に需要、ユーロドル１週間８．６％前後
通貨オプション ボラティリティー ドル関連に需要、ユーロドル１週間８．６％前後
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.09 8.58 6.95 9.11
1MO 9.78 7.52 8.18 8.45
3MO 9.65 7.17 8.43 8.20
6MO 9.66 7.10 8.68 8.20
9MO 9.67 7.16 8.78 8.27
1YR 9.59 7.24 8.84 8.30
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.16 11.95 9.18
1MO 9.14 11.30 8.45
3MO 9.37 10.75 8.33
6MO 9.57 10.58 8.40
9MO 9.68 10.51 8.47
1YR 9.68 10.42 8.52
東京時間16:33現在 参考値
中東情勢をにらんで有事のドル買い動向に関心が集まっている。短期ボラティリティー水準はドル関連の１週間が高め水準となっている。ユーロドル１週間は8.58％と１カ月の7.52％を上回っている。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.09 8.58 6.95 9.11
1MO 9.78 7.52 8.18 8.45
3MO 9.65 7.17 8.43 8.20
6MO 9.66 7.10 8.68 8.20
9MO 9.67 7.16 8.78 8.27
1YR 9.59 7.24 8.84 8.30
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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1MO 9.14 11.30 8.45
3MO 9.37 10.75 8.33
6MO 9.57 10.58 8.40
9MO 9.68 10.51 8.47
1YR 9.68 10.42 8.52
東京時間16:33現在 参考値
中東情勢をにらんで有事のドル買い動向に関心が集まっている。短期ボラティリティー水準はドル関連の１週間が高め水準となっている。ユーロドル１週間は8.58％と１カ月の7.52％を上回っている。