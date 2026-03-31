欧州株　堅調、原油急騰の動きは一服
東京時間17:17現在
英ＦＴＳＥ100　 10206.55（+78.59　+0.79%）
独ＤＡＸ　　22740.20（+177.32　+0.79%）
仏ＣＡＣ40　 7820.57（+48.12　+0.62%）
スイスＳＭＩ　 12806.67（+138.00　+1.10%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:17現在
ダウ平均先物JUN 26月限　45965.00（+500.00　+1.10%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　6455.00（+66.75　+1.04%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　23383.25（+243.50　+1.05%）