欧州株 堅調、原油急騰の動きは一服
欧州株 堅調、原油急騰の動きは一服
東京時間17:17現在
英ＦＴＳＥ100 10206.55（+78.59 +0.79%）
独ＤＡＸ 22740.20（+177.32 +0.79%）
仏ＣＡＣ40 7820.57（+48.12 +0.62%）
スイスＳＭＩ 12806.67（+138.00 +1.10%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:17現在
ダウ平均先物JUN 26月限 45965.00（+500.00 +1.10%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6455.00（+66.75 +1.04%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 23383.25（+243.50 +1.05%）
東京時間17:17現在
英ＦＴＳＥ100 10206.55（+78.59 +0.79%）
独ＤＡＸ 22740.20（+177.32 +0.79%）
仏ＣＡＣ40 7820.57（+48.12 +0.62%）
スイスＳＭＩ 12806.67（+138.00 +1.10%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
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ダウ平均先物JUN 26月限 45965.00（+500.00 +1.10%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6455.00（+66.75 +1.04%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 23383.25（+243.50 +1.05%）