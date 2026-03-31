◇第98回選抜高等学校野球大会 決勝(31日、甲子園球場)

大阪桐蔭(大阪)が智弁学園(奈良)を7-3で下し、5度目の大会制覇を成し遂げました。

先発の川本晴大投手(2年)は9回150球を投げ、6安打、3四球、3失点も15奪三振の力投。チームを全国の頂点へと導きました。

試合後、川本投手は自身の投球について「試合の途中、点を取られる場面もあったが、そこで粘れて、いいピッチングができた」と振り返り、要所での粘りを好投の要因として挙げました。

初回は三者連続三振という幸先の良い立ち上がりを見せると、192センチの長身左腕は最終回も空振り三振で締めくくる圧巻のピッチング。決勝の舞台で毎回三振の“奪三振ショー”を披露する怪物ぶりみせ、「自分のボールを投げて三振がたくさんとれたのでよかった」と語りました。

試合前には3年生から「自分のボールを信じて投げろ」と声をかけられていたといい、その言葉を胸にマウンドへ。2年生ながら優勝投手となったことについては「下級生からこのような経験をさせてもらってうれしい気持ちでいっぱい」と謙虚に喜びを語りました。

また、この日の投球の自己評価を問われると「100点です！」と即答。堂々たるエースの言葉に、球場は大きな拍手に包まれました。