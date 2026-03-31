スペースXは日本時間2026年3月30日、「ファルコン9」ロケットによるライドシェア打ち上げミッション「Transporter-16（トランスポーター16）」を実施しました。ファルコン9には小型衛星や軌道間輸送機など計119のペイロードが搭載されており、同社はミッション後のSNS投稿で、予定されていたペイロードの分離シーケンスがすべて完了したと報告しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：ファルコン9（Transporter-16）

・ロケット：ファルコン9 ブロック5

・打ち上げ日時：日本時間 2026年3月30日 20時02分

・発射場：ヴァンデンバーグ宇宙軍基地（アメリカ）

・ペイロード：小型衛星、軌道間輸送機など（合計119）

Transporterミッションは、多数の小型衛星を相乗り形式でまとめて打ち上げるための、スペースXによるライドシェアサービスです。今回のTransporter-16は、太陽同期軌道（SSO）への投入を目的としたミッションとして実施されました。

ファルコン9の上段は軌道投入までに複数回のエンジン燃焼を行い、打ち上げから約55分後にペイロードの分離を開始しました。その後、約2時間31分後までにすべての分離シーケンスを完了したと報告しています。

搭載されたペイロードには、地球観測衛星やIoT通信衛星のほか、軌道間輸送機（Orbital Transfer Vehicle）やDARPA関連の宇宙空間組立技術実証ミッションなど、さまざまな案件が含まれています。

今回の打ち上げでは、ドイツのExolaunchが25以上の企業・政府機関・学術機関による計57のペイロードを取りまとめました。このほか、SEOPSは13か国の顧客から19のペイロードを担当し、Momentusは軌道サービス機「Vigoride-7」に10の実証ペイロードを搭載しています。

今回使用された第1段機体「B1093」は再使用機で、打ち上げ後には太平洋上のドローン船「Of Course I Still Love You」への着陸に成功しています。

関連画像・映像

【▲ ヴァンデンバーグ宇宙軍基地から打ち上げられたファルコン9ロケット（Credit: SpaceX）】

Falcon 9 launches the 16th Transporter rideshare mission and delivers 119 payloads to orbit pic.twitter.com/h0e6dvxy8X

- SpaceX (@SpaceX) March 30, 2026



文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

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