スペースX、ライドシェアミッション「Transporter-16」の打ち上げを実施 119のペイロードを搭載
スペースXは日本時間2026年3月30日、「ファルコン9」ロケットによるライドシェア打ち上げミッション「Transporter-16（トランスポーター16）」を実施しました。ファルコン9には小型衛星や軌道間輸送機など計119のペイロードが搭載されており、同社はミッション後のSNS投稿で、予定されていたペイロードの分離シーケンスがすべて完了したと報告しています。
打ち上げに関する情報は以下の通りです。
打ち上げ情報：ファルコン9（Transporter-16）
・ロケット：ファルコン9 ブロック5
・打ち上げ日時：日本時間 2026年3月30日 20時02分
・発射場：ヴァンデンバーグ宇宙軍基地（アメリカ）
・ペイロード：小型衛星、軌道間輸送機など（合計119）
Transporterミッションは、多数の小型衛星を相乗り形式でまとめて打ち上げるための、スペースXによるライドシェアサービスです。今回のTransporter-16は、太陽同期軌道（SSO）への投入を目的としたミッションとして実施されました。
ファルコン9の上段は軌道投入までに複数回のエンジン燃焼を行い、打ち上げから約55分後にペイロードの分離を開始しました。その後、約2時間31分後までにすべての分離シーケンスを完了したと報告しています。
搭載されたペイロードには、地球観測衛星やIoT通信衛星のほか、軌道間輸送機（Orbital Transfer Vehicle）やDARPA関連の宇宙空間組立技術実証ミッションなど、さまざまな案件が含まれています。
今回の打ち上げでは、ドイツのExolaunchが25以上の企業・政府機関・学術機関による計57のペイロードを取りまとめました。このほか、SEOPSは13か国の顧客から19のペイロードを担当し、Momentusは軌道サービス機「Vigoride-7」に10の実証ペイロードを搭載しています。
今回使用された第1段機体「B1093」は再使用機で、打ち上げ後には太平洋上のドローン船「Of Course I Still Love You」への着陸に成功しています。
関連画像・映像
Liftoff of Transporter-16! pic.twitter.com/PpIorZ0ZL6
- SpaceX (@SpaceX) March 30, 2026
Falcon 9 launches the 16th Transporter rideshare mission and delivers 119 payloads to orbit pic.twitter.com/h0e6dvxy8X
- SpaceX (@SpaceX) March 30, 2026
文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部
関連記事ロケット打ち上げ情報世界の主要ロケット一覧世界のロケット打ち上げ推移（1957〜2025）参考文献・出典SpaceX - Transporter-16 MissionNASASpaceflight - SpaceX delivers 119 payloads to Sun-synchronous orbit on Transporter-16Go4Liftoff - Falcon 9 Block 5 | Transporter 16