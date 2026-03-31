西武ホールディングス<9024.T>は３１日の取引終了後、子会社の西武不動産がイーグランド<3294.T>に対し、完全子会社化を目的として１株４８５８円でＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。中古住宅再生事業を展開するイーグランドを傘下に収めた後は、西武ＨＤグループの資金調達力を活用し、同事業の拡大を図る。



買付予定数の下限は４１０万５２００株で、上限は設定しない。買付期間は４月１日から５月１８日まで。ＴＯＢが成立した場合、所定の手続きを経てイーグランドは上場廃止となる見通し。イーグランドはＴＯＢに対して賛同の意見を表明し、株主に対し応募推奨を行った。東京証券取引所は３１日付でイーグランドを監理銘柄（確認中）に指定した。



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出所：MINKABU PRESS