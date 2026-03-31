[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇182銘柄・下落96銘柄（東証終値比）
3月31日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは300銘柄。東証終値比で上昇は182銘柄、下落は96銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は73銘柄。うち値上がりが67銘柄、値下がりは5銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は410円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の31日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9160> ノバレーゼ 399 +79（ +24.7%）
2位 <278A> テラドローン 4495 +700（ +18.4%）
3位 <6993> 大黒屋 161.7 +20.7（ +14.7%）
4位 <7602> レダックス 238 +30（ +14.4%）
5位 <4259> エクサＷｉｚ 633 +72（ +12.8%）
6位 <4840> トライアイズ 768 +80（ +11.6%）
7位 <9159> ＷＴＯＫＹＯ 2600 +251（ +10.7%）
8位 <2354> ＹＥデジタル 844 +77（ +10.0%）
9位 <6072> 地盤ＨＤ 1019.9 +59.9（ +6.2%）
10位 <3607> クラウディア 361 +18（ +5.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9533> 邦ガス 1059 -200.0（ -15.9%）
2位 <4888> ステラファ 675.1 -83.9（ -11.1%）
3位 <6522> アスタリスク 1050 -113（ -9.7%）
4位 <3840> パス 61.5 -5.5（ -8.2%）
5位 <4594> ブライトパス 64 -5（ -7.2%）
6位 <3772> ウェルス 1000 -61（ -5.7%）
7位 <3396> フェリシモ 844 -46（ -5.2%）
8位 <9119> 飯野海 1680 -71（ -4.1%）
9位 <8334> 群馬銀 1980 -82.5（ -4.0%）
10位 <2195> アミタＨＤ 480 -20（ -4.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6098> リクルート 6735 +209（ +3.2%）
2位 <6976> 太陽誘電 3756.4 +62.4（ +1.7%）
3位 <2768> 双日 6228.3 +103.3（ +1.7%）
4位 <5802> 住友電 8510 +130（ +1.6%）
5位 <6503> 三菱電 5059.8 +71.8（ +1.4%）
6位 <3289> 東急不ＨＤ 1344 +19.0（ +1.4%）
7位 <8591> オリックス 4670 +63（ +1.4%）
8位 <5803> フジクラ 4145 +55（ +1.3%）
9位 <8316> 三井住友ＦＧ 5069 +63（ +1.3%）
10位 <4062> イビデン 7462 +90（ +1.2%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9433> ＫＤＤＩ 2685 -38.5（ -1.4%）
2位 <9064> ヤマトＨＤ 1733 -11.5（ -0.7%）
3位 <2914> ＪＴ 6000 -20（ -0.3%）
4位 <9107> 川崎汽 2632 -7.0（ -0.3%）
5位 <9008> 京王 771 -0.3（ -0.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の31日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9160> ノバレーゼ 399 +79（ +24.7%）
2位 <278A> テラドローン 4495 +700（ +18.4%）
3位 <6993> 大黒屋 161.7 +20.7（ +14.7%）
4位 <7602> レダックス 238 +30（ +14.4%）
5位 <4259> エクサＷｉｚ 633 +72（ +12.8%）
6位 <4840> トライアイズ 768 +80（ +11.6%）
7位 <9159> ＷＴＯＫＹＯ 2600 +251（ +10.7%）
8位 <2354> ＹＥデジタル 844 +77（ +10.0%）
9位 <6072> 地盤ＨＤ 1019.9 +59.9（ +6.2%）
10位 <3607> クラウディア 361 +18（ +5.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9533> 邦ガス 1059 -200.0（ -15.9%）
2位 <4888> ステラファ 675.1 -83.9（ -11.1%）
3位 <6522> アスタリスク 1050 -113（ -9.7%）
4位 <3840> パス 61.5 -5.5（ -8.2%）
5位 <4594> ブライトパス 64 -5（ -7.2%）
6位 <3772> ウェルス 1000 -61（ -5.7%）
7位 <3396> フェリシモ 844 -46（ -5.2%）
8位 <9119> 飯野海 1680 -71（ -4.1%）
9位 <8334> 群馬銀 1980 -82.5（ -4.0%）
10位 <2195> アミタＨＤ 480 -20（ -4.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6098> リクルート 6735 +209（ +3.2%）
2位 <6976> 太陽誘電 3756.4 +62.4（ +1.7%）
3位 <2768> 双日 6228.3 +103.3（ +1.7%）
4位 <5802> 住友電 8510 +130（ +1.6%）
5位 <6503> 三菱電 5059.8 +71.8（ +1.4%）
6位 <3289> 東急不ＨＤ 1344 +19.0（ +1.4%）
7位 <8591> オリックス 4670 +63（ +1.4%）
8位 <5803> フジクラ 4145 +55（ +1.3%）
9位 <8316> 三井住友ＦＧ 5069 +63（ +1.3%）
10位 <4062> イビデン 7462 +90（ +1.2%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9433> ＫＤＤＩ 2685 -38.5（ -1.4%）
2位 <9064> ヤマトＨＤ 1733 -11.5（ -0.7%）
3位 <2914> ＪＴ 6000 -20（ -0.3%）
4位 <9107> 川崎汽 2632 -7.0（ -0.3%）
5位 <9008> 京王 771 -0.3（ -0.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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