　3月31日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは300銘柄。東証終値比で上昇は182銘柄、下落は96銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は73銘柄。うち値上がりが67銘柄、値下がりは5銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は410円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の31日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9160>　ノバレーゼ　　　　　399　　 +79（ +24.7%）
2位 <278A>　テラドローン　　　 4495　　+700（ +18.4%）
3位 <6993>　大黒屋　　　　　　161.7　 +20.7（ +14.7%）
4位 <7602>　レダックス　　　　　238　　 +30（ +14.4%）
5位 <4259>　エクサＷｉｚ　　　　633　　 +72（ +12.8%）
6位 <4840>　トライアイズ　　　　768　　 +80（ +11.6%）
7位 <9159>　ＷＴＯＫＹＯ　　　 2600　　+251（ +10.7%）
8位 <2354>　ＹＥデジタル　　　　844　　 +77（ +10.0%）
9位 <6072>　地盤ＨＤ　　　　 1019.9　 +59.9（　+6.2%）
10位 <3607>　クラウディア　　　　361　　 +18（　+5.2%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9533>　邦ガス　　　　　　 1059　-200.0（ -15.9%）
2位 <4888>　ステラファ　　　　675.1　 -83.9（ -11.1%）
3位 <6522>　アスタリスク　　　 1050　　-113（　-9.7%）
4位 <3840>　パス　　　　　　　 61.5　　-5.5（　-8.2%）
5位 <4594>　ブライトパス　　　　 64　　　-5（　-7.2%）
6位 <3772>　ウェルス　　　　　 1000　　 -61（　-5.7%）
7位 <3396>　フェリシモ　　　　　844　　 -46（　-5.2%）
8位 <9119>　飯野海　　　　　　 1680　　 -71（　-4.1%）
9位 <8334>　群馬銀　　　　　　 1980　 -82.5（　-4.0%）
10位 <2195>　アミタＨＤ　　　　　480　　 -20（　-4.0%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6098>　リクルート　　　　 6735　　+209（　+3.2%）
2位 <6976>　太陽誘電　　　　 3756.4　 +62.4（　+1.7%）
3位 <2768>　双日　　　　　　 6228.3　+103.3（　+1.7%）
4位 <5802>　住友電　　　　　　 8510　　+130（　+1.6%）
5位 <6503>　三菱電　　　　　 5059.8　 +71.8（　+1.4%）
6位 <3289>　東急不ＨＤ　　　　 1344　 +19.0（　+1.4%）
7位 <8591>　オリックス　　　　 4670　　 +63（　+1.4%）
8位 <5803>　フジクラ　　　　　 4145　　 +55（　+1.3%）
9位 <8316>　三井住友ＦＧ　　　 5069　　 +63（　+1.3%）
10位 <4062>　イビデン　　　　　 7462　　 +90（　+1.2%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9433>　ＫＤＤＩ　　　　　 2685　 -38.5（　-1.4%）
2位 <9064>　ヤマトＨＤ　　　　 1733　 -11.5（　-0.7%）
3位 <2914>　ＪＴ　　　　　　　 6000　　 -20（　-0.3%）
4位 <9107>　川崎汽　　　　　　 2632　　-7.0（　-0.3%）
5位 <9008>　京王　　　　　　　　771　　-0.3（　-0.0%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

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