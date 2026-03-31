ブリトニー・スピアーズ、飲酒運転で逮捕後離れていたインスタグラムに復帰
現地時間3月4日深夜にアルコールや薬物の影響下による運転の容疑で逮捕されたブリトニー・スピアーズが、逮捕後初めてインスタグラムを更新。息子たちと写る写真を公開した。
【写真】ブリトニー・スピアーズ＆サム・アスガリ、幸せいっぱいのウエディング写真
ブリトニーは現地時間3月27日の投稿で、元夫ケビン・フェダーラインとの間にもうけた19歳の息子、ジェイデンと鏡に向かい、楽しそうにふざけ合う様子を収めた映像を公開。「わたしは落ち着いています。今とっても落ち着いています！」とコメントし、キャプションにはバラの絵文字とともに、「皆さんのサポートに感謝します。家族や友人と過ごせてありがたいです」と添えられていた。
次の投稿では、ジェイデンと楽しそうに映る映像を再び公開し、「親切でいよう」とコメント。また、日本時間30日の投稿では、20歳の息子ショーン・プレストンとの写真も公開した。ヨットの上で撮影された自身の写真には、「できる限り、今に集中するようにしています。ボートに乗った時は、あまりの遅さに消えてしまおうかと思った…皆、私は今も夢を見ることは出来るよ！！！ 追伸…一応言っておくけど、もう5年になる！」と綴られている。
2021年11月に、13年にわたって生活のあらゆる側面を管理されてきた成年後見人制度の適用が解除され、自由の身になったブリトニー。「もう5年」とは、2021年2月にドキュメンタリー『Framing Britney Spears』が公開され、「＃FreeBritney（ブリトニーを解放せよ）」のムーブメントにつながったことから、成年後見人制度解除の動きを指したものとみられる。
なおこれまでの報道によると、ブリトニーは3月4日深夜、米カリフォルニア州ベンチュラにて、アルコールや薬物の影響下による運転の容疑で逮捕。5月4日に裁判所に出廷する予定となっている。
当時彼女の代理人は声明で、「許しがたい、遺憾な出来事です。ブリトニーは然るべき手続きにのっとり、法律を遵守する次第です。これが、ブリトニーの人生において、長く待たれていた変化の第一歩となることを願っています。この困難な時期に、必要な支援とサポートを得られることを願うばかりです」と発表。今後はショーン・プレストンとジェイデンと共に過ごすと述べ、サポート体制を整える方針を明らかにしていた。
引用：「ブリトニー・スピアーズ」Instagram（＠britneyspears）
【写真】ブリトニー・スピアーズ＆サム・アスガリ、幸せいっぱいのウエディング写真
ブリトニーは現地時間3月27日の投稿で、元夫ケビン・フェダーラインとの間にもうけた19歳の息子、ジェイデンと鏡に向かい、楽しそうにふざけ合う様子を収めた映像を公開。「わたしは落ち着いています。今とっても落ち着いています！」とコメントし、キャプションにはバラの絵文字とともに、「皆さんのサポートに感謝します。家族や友人と過ごせてありがたいです」と添えられていた。
2021年11月に、13年にわたって生活のあらゆる側面を管理されてきた成年後見人制度の適用が解除され、自由の身になったブリトニー。「もう5年」とは、2021年2月にドキュメンタリー『Framing Britney Spears』が公開され、「＃FreeBritney（ブリトニーを解放せよ）」のムーブメントにつながったことから、成年後見人制度解除の動きを指したものとみられる。
なおこれまでの報道によると、ブリトニーは3月4日深夜、米カリフォルニア州ベンチュラにて、アルコールや薬物の影響下による運転の容疑で逮捕。5月4日に裁判所に出廷する予定となっている。
当時彼女の代理人は声明で、「許しがたい、遺憾な出来事です。ブリトニーは然るべき手続きにのっとり、法律を遵守する次第です。これが、ブリトニーの人生において、長く待たれていた変化の第一歩となることを願っています。この困難な時期に、必要な支援とサポートを得られることを願うばかりです」と発表。今後はショーン・プレストンとジェイデンと共に過ごすと述べ、サポート体制を整える方針を明らかにしていた。
引用：「ブリトニー・スピアーズ」Instagram（＠britneyspears）