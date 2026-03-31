Googleの最新バージョン「Android 17 Beta 3」に新機能「Priority Charging（優先充電）」が隠されていることが明らかとなりました。一見シンプルな追加機能のように思えますが、日常生活をより便利にする可能性を秘めています。

↑急いで充電したいときに役立つ機能が開発中（画像提供／Amanz／Unsplash）。

Android Authorityが発見したコードによると、優先充電は時間が限られており、できる限り素早くスマートフォンを充電する必要がある場面を想定して設計されているとのこと。この機能を有効にすると、アプリの更新といったバックグラウンド動作を一時的に停止し、充電にリソースを集中させる模様です。なお、通話やメッセージは通常どおり受信できるとされています。

また、コード内では30W以上の高速充電器の使用が推奨されています。Googleは、バックグラウンド処理を停止した際に、より多くの電力が直接バッテリーへ供給されるよう、十分な出力を持つハードウェアとの組み合わせを想定していると考えられます。

さらに興味深いのは、優先充電の有効時、Androidがバッテリーを安全な範囲に保つために温度を自動管理する仕組みが示されている点です。高速充電は発熱を伴いやすく、それが充電効率を落とす要因にもなるため、非常に重要な機能と言えます。

これらの仕様から、優先充電は「バッテリーのための一時的な集中モード」と捉えることができます。15〜20分といった短時間の充電を最大限に活用するためのもので、たとえば外出直前にバッテリー残量が少ないことに気づいた際など、急ぎの場面で役立ちそうです。

もっとも、現時点ではAndroid 17 Beta 3の設定画面にこの項目は表示されていません。そのため、現在はまだ開発の初期段階か、内部テストが行われている段階である可能性が高いとされています。

もしAndroid 17の正式版に採用されれば、劇的な充電速度の向上とは違った、実用面で静かに評価される便利な機能になるかもしれません。

Source: Android Authority

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