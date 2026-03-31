◆パ・リーグ 楽天―ソフトバンク（３１日・楽天モバイル）

楽天・前田健太投手（３７）が３１日、ホーム開幕戦となるソフトバンク戦に先発。広島時代の１５年１０月７日の中日戦（マツダ）以来、日本球界では３８２８日ぶりのマウンドに上がり、４回に日米通算２５００投球回に到達した。５回終了で試合が成立すれば決まる。

昨季までＮＰＢでは１５０９回２／３、ＭＬＢでは９８６回２／３を投げていたため、この日３回２／３を投げたところで節目の数字に達した。日米通算では黒田博樹、ダルビッシュ有、野茂英雄、田中将大、桑田真澄、石井一久に次いで７人目の快挙となった。

勝てば同年１０月２日の中日戦（マツダ）以来、日本では３８３３日ぶりの白星となる“復帰戦”。この日の仙台は朝から雨模様だったが、午後４時１分の試合開始時にはやんでいた。初回は３者凡退。２回は先頭の４番・柳田に左前打を許して初めて走者を背負った。続く山川に四球、栗原には右前打を浴びて無死満塁とされた。しかし、踏ん張った。７番・野村の三直が野手の正面に飛び、三塁走者・柳田が戻りきれず。ラッキーな併殺で２死一、二塁とし、海野を空振り三振に斬って得点を与えなかった。前田健は大きくほえて感情をあらわにした。

１点の援護をもらった直後の３回。１死から周東に中前打、近藤に四球で一、二塁と再び得点圏に走者を背負った。３番・柳町はスライダーで空振り三振を奪って２死としたが、柳田には１４７キロ直球を捉えられ、右前適時打を食らった。ここまでは「ギータは久しぶりに対戦できるので。やっぱり１軍で戦えるのはうれしいこと。同級生もまだ数人残ってますけど、お互い頑張っていきたい」と話していたライバルに１３年の交流戦以来の真剣勝負でやられている。

４回。ヒットと２四球で１死満塁のピンチ。１番・周東には７球目を勝ち越しの左犠飛とされたが、ここで２５００投球回に到達。続く近藤は一ゴロに打ち取り、追加点は与えなかった。

オープン戦は３試合で０勝０敗、防御率３・１８。今月１７日の西武戦（ベルーナドーム）では６回１安打無失点６奪三振と圧巻の投球を披露した。２４日に調整登板した２軍戦では３回途中６失点だったが、「（準備は）バッチリです。しっかりいい状態で（自身の）開幕を迎えられる」とこの日に臨んだ。

昨季はタイガースを退団後、５月にカブスとマイナー契約を結び、８月からはヤンキース傘下３Ａスクラントンでプレーした。シーズン終了後に２６年から日本球界に戻ることを表明。巨人、ヤクルトなど複数球団の争奪戦の末に楽天入りを決意した。背番号は代名詞の「１８」を選択。２４年まで在籍していた同学年の田中将大（現巨人）から継承する形となった。

昨年１２月の入団会見では「楽天で現役を終える覚悟はできています。生半可な気持ちで球団を選んだわけではない」と語った前田健。野球人生の最終章がスタートした。

◆前田健太（まえだ・けんた）１９８８年４月１１日、大阪府生まれ。３７歳。ＰＬ学園では１年夏と３年春に甲子園出場。０６年高校生ドラフト１巡目で広島入団。１５年オフにドジャース移籍。昨季までＭＬＢでプレーした。１３年ＷＢＣ、１５年プレミア１２日本代表。沢村賞２度、最多勝利２度、最優秀防御率３度、最多奪三振２度、ベストナイン３度、ゴールデン・グラブ賞５度。１８５センチ、８３キロ。右投右打。今季年俸１億５０００万円（金額は推定）。