サッカーの元イングランド代表のデビッド・ベッカムとファッションデザイナーで元スパイス・ガールズのヴィクトリア・ベッカム夫妻の三男、クルス・ベッカムが北米ツアーの開催を発表した。クルスはバンド「ザ・ブレイカーズ」と共に、初の北米ツアーに乗り出す。



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今回のツアーはUKおよびヨーロッパでの公演成功を受けて実現したもので「For Your Love」ツアーの第2弾にあたる。クルスはインスタグラムに動画を投稿し、「ブレイカーズのみんな『For Your Love』ツアーの第2弾を発表できてとてもうれしいよ」と報告。「アメリカとカナダに行く。現地で会えるのを楽しみにしている。ぜひチケットを取って」と呼びかけた。



ツアーは7月28日にワシントンDCで開幕し、ブルックリン、トロント、シカゴ、ミネアポリス、シアトルを回るほか、ポートランド、サンフランシスコ、ロサンゼルスでの公演も予定されている。



一方で父のデビッドは最近、英ラジオ番組で息子への誇りを語り、「クルスは8～9歳の頃から音楽に取り組んできたんだ」と振り返ったうえで、「バンドを組み、アルバムをリリースし、UKやヨーロッパをツアーで回っている。本当によくやっているし、とても誇りに思う」と称賛していた。



クルスは2月に新曲「For Your Love」をリリースしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）