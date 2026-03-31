宅配型の保管収納サービス「minikura（ミニクラ）」の公式インスタグラムアカウントが、クリアホルダー（一般的に「クリアファイル」と呼ばれるもの）の活用方法を紹介しています。

【画像】おぉ…生まれ変わった…！ コチラが「クリアホルダー」の意外な活用術です！ 手順を見る！！

公式アカウントは、「家に余っているクリアファイル、なんとなく取っておいていませんか？」とコメント。「地味だけど最強！クリアファイルを使った収納術3選」と題し、クリアホルダーを使った収納術を3つ、動画で紹介しています。

【ケーブル収納】

（1）クリアホルダーを半分にカットして、サイドをテープで留める。

（2）ホチキスで仕切りを作る。

（3）一瞬でケーブル収納に！

【ゴミ袋収納】

（1）ビニール袋を半分に畳み、クリアホルダーに入れる。

（2）ビニール袋の大きさに合わせ、クリアホルダーをハサミでカットする。

（3）サイドをテープで留める。

（4）取り出し口を半円にカットする。

（5）2カ所に穴開けパンチで穴を開ける。

（6）つり下げ収納が可能に！

【ペンホルダー】

（1）クリアホルダーをペンと同じ長さにハサミでカットする。

（2）ペンが入るサイズにホチキスで留める。

（3）ノートにマスキングテープで貼る。

（4）ペンホルダーが完成！

公式アカウントは、「ケーブル収納や小物整理など、デスク周りや家の中のプチ収納に意外と役立つアイデアです」とコメントしています。