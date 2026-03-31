〈死者8万人以上が出た東京大空襲直後の銀座、炎上する名古屋城、破壊され尽くした那覇の廃墟を眺めるアメリカ兵の姿も…カラー化した写真でよみがえる、日本中を襲った「空襲被害」のリアル〉から続く

戦前から戦後の白黒写真のカラー化、東日本大震災における被災者の行動記録をまとめたプロジェクトをはじめ、過去に起こった出来事の可視化を行ってきた東京大学の渡邉英徳教授。

【画像】死者8万人以上が出た東京大空襲直後の銀座、炎上する名古屋城、破壊され尽くした那覇の廃墟を眺めるアメリカ兵の姿も…カラー化した写真でよみがえる、日本中を襲った「空襲被害」のリアル

しかし、いま同氏による「ビジュアライゼーション」は、“過去”の出来事、記憶の継承だけにとどまらず、“現在”起きている災害や国際紛争の状況を伝えるようになった。その背景には、情報が氾濫する現代社会で人々がファクトを適切に受容する意義についての考えがあるという。

現在、渡邉教授が取り組んでいるプロジェクトはどのようなものなのか。現在進行系の課題、リアルタイムで正しい情報を伝える、受け取る方法について、渡邉教授に紹介してもらった。

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東日本大震災の行動軌跡をデジタルマップに可視化

「過去のデータを残すだけでなく、時代に合わせて更新し続けることが不可欠なんです」

渡邉教授がそう語る背景には、あるプロジェクトの存在があった。2016年に岩手日報社と共同で制作した、東日本大震災の被害状況や人々の行動軌跡をデジタルマップ上に可視化した「忘れない」というコンテンツだ。



「忘れない」より

「『忘れない』を公開してから10年が経ちました。その間に、人々の情報環境は劇的に変わっています。公開当時はパソコンの大きな画面でウェブサイトを見る人が多数派でしたが、今はほとんどの人がスマートフォンからアクセスします。10年前の重いデータやUI（ユーザーインターフェースの略。ソフトウェアの操作画面や操作方法）のままでは気軽に見てはもらえません」

そこで渡邉教授は今年、この震災マップをスマートフォン向けに最適化するアップデートを行ったという。

プログラミング作業には生成AIを積極的に活用。現代のデバイスに合わせたスムーズな動きと見やすいデザインへと生まれ変わらせ、2026年3月に行った渡邉教授の発信には例年以上の反響があった。記憶を継承し続けるためには、技術や使ってるデバイスの進化に合わせて、デジタルアーカイブもアップデートし続けなければならないのだ。

イラン情勢のリアルタイムデータを発信

そして話題は、過去の災害から現在進行形の国際紛争へと移る。渡邉教授は、ロシアによるウクライナ侵攻の際にも、数社の衛星画像を用いてデジタルマップを作成。その試みは以前、本サイトでもその取り組みを紹介した。現在は、緊迫するイラン情勢について、データの可視化を通じたリアルタイムな発信を行っている。

数あるニュースの中でも、このイラン情勢の可視化が注目を集めている背景には、現代特有の「情報発信者の信頼性の揺らぎ」があるからではないかと渡邉教授は指摘する。

「時代だなと思うのですが、トランプ大統領であったり、イスラエル側であったりが発信する情報が、そもそもどんどん信用できなくなっています。トランプ氏などは本当に毎日のように言うことがコロコロ変わりますよね。だからこそ、そうした声にあまり振り回されず、淡々とデータから見えることを分析して発信することが、支持を得られている理由だと感じています」

こうしたリアルタイムでの事実の提示を可能にしているのが、情報環境の劇的な変化だ。ウクライナ侵攻が始まった当初、衛星画像は撮影から公開までに数日を要し、一部の専門家やメディアしか扱えない珍しい存在だった。

「今は時代が進み、たとえば私がイラン情勢の可視化で使っている『マリントラフィック（船舶の自動識別装置による位置情報）』などは、もう誰でも使えるものになっています。オープンソースインテリジェンス（OSINT）が誰でも扱える時代です。さらに、ハルシネーションへの注意は必要ですが、膨大なデータの分析もかなりAIが手伝ってくれるようになりました」

1次情報にアクセスできる「方法」を発信する理由

情報へのアクセスが容易になり、AIという強力なアシスタントを得た今、渡邉教授は自ら可視化を行って発信するだけでなく、その「手法」自体もnote等で積極的に公開している。誰もが1次情報にアクセスできる時代において、あえてその方法論まで人々と共有する理由は、情報の真偽が混迷を極める現代社会への強い危機感を抱いているからだ。

「インターネットでは様々な偽の情報が流れ、世の中を混乱させています。そこで、可能なかぎり確かなデータに基づき、きっちりと検証した結果を発信することで、世の中の人たちが正しく事態を把握できるようにしたい。これがメディア的なスタンスとしての1つの狙いです。そしてもう1つは、こうしたデータ検証の実践は『実は誰でもできるんだ』と発信することで、多くの人たちが自分でデータを検証できるような潮流を作っていきたいのです」

事実、この「自力で1次データにアクセスして検証する潮流」は着実に広がりを見せている。現在、渡邉教授は日本テレビや読売新聞の記者らに直接技術を教え、メディア側がOSINTを活用した可視化を自力で行えるような共同の取り組みも進めているという。

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過去の白黒写真をカラーで現代に蘇らせ、複雑な国際情勢を誰もが検証可能なデータで提示する。情報発信者の言葉が信用を失い、偽情報が飛び交う現代において、渡邉教授の「ビジュアライゼーション」は、私たちが自らの目で事実を見極めるための強力なツールとなっている。それだけではない。その手法までも伝える渡邉氏の情報発信にこれからも注目していきたい。

（「文春オンライン」編集部）