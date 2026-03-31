■雨はどこで降っている？

31日夕方現在、近畿〜東北の広い範囲に雨雲がかかっていて、特に静岡県で雨脚が強まっています。

※静岡県内には31日(火)昼過ぎ、全国で今年初めて土砂災害警戒情報が発表されましたが、17時現在は解除されています。

■関東の雨はいつまで？

関東は昼過ぎから本降りの雨になってきました。今がピークで、このあと夜は次第にやむ予想です。東京都心は19時、20時頃には傘が必要なくなるでしょう。南風のピークも夕方で、夜はだんだんと強風も落ち着きそうです。ただ、沿岸部では夜遅くまで強い風が継続する予想です。

■雨の中心は北日本へ

一方、東北は今夜も雨が続く見込みです。夜遅くには、北海道も道南や道東を中心に雨雲が広がるでしょう。4月1日(水)の朝には北日本でも晴れ間が戻る見込みです。

■今夜の体感は？

31日(火)の夜は強い南風の影響で、関東南部や東北南部の太平洋側では夜の気温の下がり方が鈍くなるでしょう。東京都心は夜遅く（〜24時）にかけて17℃くらいで推移しそうです。

一方、西日本では、北または西寄りの風に変わり、気温が下がっていきそうです。既に北風が吹いている福岡は、夜21時以降15℃を割り込むでしょう。大阪は夕方から西風に、名古屋は夜になると北寄りの風に変わりそうです。

【あす4月1日(水)の天気】

■晴れ間はつかの間 また傘の出番

あす1日(水)は前線上の低気圧が東へと進む予想です。4月のスタートも九州から関東の広い範囲で雨となりそうです。

■1日の天気イメージ

朝:東海、関東、北海道は晴れ間の出る所が多いでしょう。一方、西日本、北陸、東北は雲が広がりやすく、九州や四国は雨となりそうです。

昼頃:西日本は雲が多く、太平洋側を中心に雨が降る予想です。東海や関東も次第に雲が厚くなり、昼過ぎ以降だんだんと雨が降り出す見込みです。北日本は晴れ間の出る所が多そうです。沖縄や奄美は激しい雨の降る所があるでしょう。

夕方:雨の範囲が広がりそうです。西日本、東海、関東は広く雨。北陸や東北南部も一部で雨が降り出すでしょう。

夜:九州では雨があがってきます。一方、四国から関東にかけて広く雨が続くでしょう。東海や関東、北陸では雨の強まる所もありそうです。夜遅くなると、東北南部まで雨の範囲が広がる見込みです。

■(火)と比べて雨・風の強さは？

1日(水)の雨は(火)ほど強まらない見込みです。ただ、沖縄や奄美は局地的に激しい雨が降るおそれがあるため、土砂災害などに十分注意をしてください。

風も(火)ほど強まりません。(火)の南風から一転、1日(水)は北寄りの風に変わるため、少しヒンヤリとしそうです。

■雨あがりで花粉は？

花粉の飛散量は九州で多い、東海で非常に多い、関東で多い、東北で極めて多い予想です。東北ではスギ花粉がピークを迎えている時期ですので、花粉症の方はしっかりと対策をなさってください。関東や東海ではスギからヒノキの花粉にピークが移ってきています。ヒノキ花粉はこれから4月上旬いっぱいまでピークが続きそうです。

【あす1日(水)予想気温】

4月1日(水)は西日本で気温が低くなりそうです。特に最高気温は大阪で前日より9℃も低くなるなど、大幅ダウンとなりそうです。風も南風から北風に変わりますので、1日(水)は昼間も上着があった方がいいかもしれません。

■あす1日(水)の予想最低気温

（）内は前日比と季節感

札幌 6℃（±0 4月下旬）

青森 5℃（＋1 4月下旬）

仙台 12℃（＋4 5月中旬）

新潟 10℃（ -2 5月上旬）

東京 15℃（ -2 5月中旬）

名古屋 13℃（ -1 5月上旬）

大阪 14℃（±0 5月上旬）

広島 13℃（ -1 5月上旬）

高知 14℃（ -1 5月上旬）

福岡 13℃（ -5 4月下旬）

■あす1日(水)の予想最高気温

（）内は前日比と季節感

札幌 13℃（＋1 4月下旬）

青森 14℃（＋5 4月中旬）

仙台 16℃（＋3 4月中旬）

新潟 15℃（±0 平年並み）

東京 19℃（＋1 4月中旬）

名古屋 17℃（ -3 3月下旬）

大阪 16℃（ -9 3月下旬）

広島 16℃（ -8 3月下旬）

高知 16℃（＋2 3月中旬）

福岡 17℃（ -4 3月下旬）

【お花見チャンスはいつ？】

この先も本州付近は雨の日が多くなりそうです。

2日(木):午前中は関東、北陸、東北の一部で雨が残るでしょう。午後も東北は雨、一部で雪となりそうです。一方、西日本は晴れ間が広がりお花見を楽しめそうです。

3日(金):全国的に晴れてお花見日和となるでしょう。朝は少しヒンヤリしますが、昼間は日差しが暖かく、夜の冷え込みは弱いでしょう。

4日(土):西から天気下り坂です。西日本では大雨となるおそれもあり、最新の情報に注意が必要です。夜にかけて北陸や東海、東北も次第に雨が降り出すでしょう。

5日(日):東日本・北日本で雨が降るでしょう。今のところ雨は午前中がピークとなりそうです。

6日(月)〜7日(火):全国的に雲多く、すっきりしない天気が続くでしょう。

【この先の気温は？】

気温はこの先1週間、大きな変化がなく、平年より高い傾向が続く見込みです。ただ、西日本では1日(水)、関東では2日(木)頃、一時的に気温が下がりそうです。比較的暖かい日が続く中、急にヒンヤリしますので、服装選びや体調管理にお気をつけください。

【早期天候情報】

4月5日〜13日にかけて、気温が平年よりかなり高くなるという情報が気象庁から出されています。

なお、4月上旬の平年の最高気温は、東京都心で17.8℃です。