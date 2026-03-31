【あすから】コン・ユの人気を不動にした話題作 ユン・ウネは髪をばっさりと切って男装に 韓国ドラマ『コーヒープリンス1号店』放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のユン・ウネ、コン・ユが出演する韓国ドラマ『コーヒープリンス1号店』（ノーカット日本語字幕版／全17話）が、あす4月1日より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（毎週月〜金曜 後3：30〜5：30）
【場面ショット】ドキッとする…コン・ユの美しい筋肉
同作は、本当は女の子なのに男の子としてカフェで働くウンチャンと、同性の男の子を好きになってしまったと真剣に悩むカフェオーナーのハンギョルのコミカルでキュートなラブストーリー。
コン・ユがイケメン実力派俳優の座を不動のものにした人気作。ユン・ウネが髪をばっさりと切って男装に挑んだことでも話題となった。アジアで一世を風靡（ふうび）したラブコメの真骨頂とも言える本作。韓国では最高視聴率32％を記録している。
■あらすじ
ハンギョル（コン・ユ）は頭が良く、気もまわるが、一つの仕事に定着できずふらふらと適当に毎日を過ごして自由を謳歌していた。家業を継ぐことを嫌い、持ち込んでくるお見合いは片っ端から破談にしてしまう姿に手を焼いた祖母は、かつての部下だったホン社長と共にカフェを経営するようハンギョルに言い渡す。一方、お金にひっ迫しているテコンドーの達人、ウンチャン（ユン・ウネ）は、ハンギョルのカフェで男の子として働き始めることになる。クールなハンギョルも、ウンチャンの前ではクールでいられない。カフェで働くスタッフ内では周知の事実だが、ハンギョルはウンチャンが女性であるということを知らずにいた。初めはハンギョルを嫌っていたウンチャンだが、知れば知るほど、なぜかウンチャンに惹かれてしまうハンギョル。男である自分が、男を好きであるという状況を受け入れることができずに悩みまくるが…。
■演出
イ・ユンジョン『恋はチーズ・イン・ザ・トラップ』『なにもしたくない〜立ち止まって、恋をして〜』
■脚本
イ・ジョンア『トリプル』『Heart to Heart〜ハート・トゥ・ハート〜』
チャン・ヒョンジュ『パラダイス牧場』『夜を歩く士〈ソンビ〉』
■キャスト
ユン・ウネ『宮〜Love in Palace』『会いたい』『未来の選択』
コン・ユ『ビッグ〜愛は奇跡＜ミラクル＞〜』『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』
イ・ソンギュン『パスタ〜恋が出来るまで〜』『マイ・ディア・ミスター〜私のおじさん〜』
チェ・ジョンアン『ヨンパリ〜君に愛を届けたい〜』『SUITS/スーツ〜運命の選択〜』
キム・ジェウク『赤と黒』『彼女の私生活』
キム・ドンウク『チェックメイト！〜正義の番人〜』『偶然出会った、あなた』
【場面ショット】ドキッとする…コン・ユの美しい筋肉
同作は、本当は女の子なのに男の子としてカフェで働くウンチャンと、同性の男の子を好きになってしまったと真剣に悩むカフェオーナーのハンギョルのコミカルでキュートなラブストーリー。
■あらすじ
ハンギョル（コン・ユ）は頭が良く、気もまわるが、一つの仕事に定着できずふらふらと適当に毎日を過ごして自由を謳歌していた。家業を継ぐことを嫌い、持ち込んでくるお見合いは片っ端から破談にしてしまう姿に手を焼いた祖母は、かつての部下だったホン社長と共にカフェを経営するようハンギョルに言い渡す。一方、お金にひっ迫しているテコンドーの達人、ウンチャン（ユン・ウネ）は、ハンギョルのカフェで男の子として働き始めることになる。クールなハンギョルも、ウンチャンの前ではクールでいられない。カフェで働くスタッフ内では周知の事実だが、ハンギョルはウンチャンが女性であるということを知らずにいた。初めはハンギョルを嫌っていたウンチャンだが、知れば知るほど、なぜかウンチャンに惹かれてしまうハンギョル。男である自分が、男を好きであるという状況を受け入れることができずに悩みまくるが…。
■演出
イ・ユンジョン『恋はチーズ・イン・ザ・トラップ』『なにもしたくない〜立ち止まって、恋をして〜』
■脚本
イ・ジョンア『トリプル』『Heart to Heart〜ハート・トゥ・ハート〜』
チャン・ヒョンジュ『パラダイス牧場』『夜を歩く士〈ソンビ〉』
■キャスト
ユン・ウネ『宮〜Love in Palace』『会いたい』『未来の選択』
コン・ユ『ビッグ〜愛は奇跡＜ミラクル＞〜』『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』
イ・ソンギュン『パスタ〜恋が出来るまで〜』『マイ・ディア・ミスター〜私のおじさん〜』
チェ・ジョンアン『ヨンパリ〜君に愛を届けたい〜』『SUITS/スーツ〜運命の選択〜』
キム・ジェウク『赤と黒』『彼女の私生活』
キム・ドンウク『チェックメイト！〜正義の番人〜』『偶然出会った、あなた』