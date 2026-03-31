〈「レバノンが“第二のガザ”になりかねない」フランス在住50年のジャーナリスト・広岡裕児が語る、日本人が知らない欧州での「イラン攻撃」報道〉から続く

イラン攻撃後、欧州各国の首脳は慎重な声明を出した。一見するとアメリカに迎合しているようにも映るその態度の裏に、したたかなEUの連帯戦略があるとフランス在住50年のジャーナリスト・広岡裕児氏は指摘する。（全2回の2回目／はじめから読む）

【動画を見る】「彼に逆らうと何をされるか…」EU首脳がトランプに見せる“柔軟姿勢”の裏にある、したたかな「連帯戦略」《仏在住50年のジャーナリストが解説》

（初出：「文藝春秋PLUS」2026年3月17日配信）

「彼に逆らうと何をされるか分からない」

イラン攻撃直後の欧州首脳の反応について、広岡氏の見方は明快だった。

「今はトランプ氏という人物がいるため、彼に逆らうと何をされるか分かりません。国際法などの歯止めは期待できないからです」

各国首脳が柔らかい言い回しに終始するのは、自国経済への打撃を避けるための自己防衛だと広岡氏は説明する。

一方でスペインの首相のように、はっきりと厳しい批判を口にするリーダーもいた。これが可能なのはEUという枠組みがあるからだと広岡氏は語る。

「トランプ氏が『スペインとは付き合わない』と言えば、即座にフランスなどが『それは許されない』と連帯します。これこそがEUの強みだと思います」

EUの首脳間で役割分担を協議

広岡氏は、EU首脳間で対トランプの発言が事前に調整されていると明かした。ウクライナ問題でゼレンスキー大統領がワシントンを訪問した際、欧州首脳たちは午前中にウクライナ大使館に集まり、トランプとの会談に向けて各自の役割を決めたという。



広岡裕児氏

「トランプ氏とは長く話しても仕方がないので、一人一言ずつと役割を決め、『メローニ首相、あなたはこのように。マクロン大統領、あなたはこのように』と事前に調整しているのです」

広岡氏は「おそらく今も同様の連携が取られているはずです」と述べた。

つまり、ドイツはこの立場、フランスはこの発言という分担が、EUの首脳間でコンセンサスを得た上で行われているということだ。表面上の温度差をもって「ヨーロッパは分裂している」と見るのは誤りだと広岡氏は警告する。

アメリカの「核の傘」はもはや存在しない

欧州の安全保障環境も根本的に変化している。マクロン大統領が核弾頭の保有数増加を明言した背景について、広岡氏は「もはや不信感というレベルではなく、トランプ政権下のアメリカは全く当てにならない存在になったのです」と断言する。アメリカがロシアと接近し、EUを弱体化させようとする動きの中で、「アメリカの『核の傘』は失われてしまった」のだ。

核の傘を担えるのは英仏しかいない。核軍縮条約も失効し、中国も核増強を進める中、「『これ以上、核は製造しない』と表明すること自体が、核の傘としての抑止力を弱めるのではないか」という思惑もあるという。

EUなしでは存続できない、という共通認識

ではEUは一枚岩なのか。ハンガリーのオルバン首相やスロバキアのフィツォ首相など異論を唱える指導者はいるが、「彼らとて、EUを崩壊させたり、離脱したりすることはありません」と広岡氏は断言する。

「弱肉強食の国際社会では、団結しなければ生き残れません。EUなしではやっていけない、というのが加盟国すべての共通認識なのです」

さらにEUは対トランプ戦略として、公共発注で「メイドインヨーロッパ」を優先する法整備を進めており、その枠組みに日本やカナダ、イギリスも含める構想があるという。「『米ロ枢軸』とは異なる新たな国際秩序を構築しようとしている」と広岡氏は語った。GAFAへの規制もその一環であり、アメリカは猛反発しているという。欧州は静かに、しかし着実に、自らの生存戦略を組み立てている。

（「文春オンライン」編集部）