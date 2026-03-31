犬が他の犬に威嚇する心理

お散歩中、愛犬が他の犬に威嚇してしまってお困りの飼い主は意外と多いものですよね。お家の窓から外に向かって他の犬に威嚇することもあれば、ドッグランで他の犬に威嚇することもあるのではないでしょうか。

「ダメ！」と厳しく叱りつけるだけでは、なかなか解決されないものです。まずは、なぜ愛犬が他の犬に威嚇してしまうのか、気持ちをよく理解してあげることが大切です。

愛犬が他の犬に威嚇してしまうときの気持ちが分かれば、叱ること以外にも上手く対応することができるようになります。

1.不安や恐怖を感じている

犬が他の犬に威嚇するのは、不安や恐怖を感じているからです。

他の犬が自分よりも体格の大きな犬だったとき、他の犬が急に勢いよく近づいていたとき、他の犬がジッと見つめてきたときなど、不安や恐怖から威嚇をすることがあります。

威嚇をするのは、「今すぐに咬みつくぞ！」ということではありません。「これ以上は近づかないでほしいです！」という気持ちを伝えたいのです。

だからといって、犬同士を近づけてしまうと、喧嘩に発展してしまう恐れがあります。お散歩中であれば、リードを短く持ち直したり、抱っこしたり、接触しないための対応をしましょう。

2.自分のテリトリーを守らなければならない

犬が他の犬に威嚇するのは、自分のテリトリーを守らなければならないという気持ちがあるからです。

よく、窓から外を見ることを「自宅警備」なんて言ったりしますよね。自分の家の前を他の犬が通ったとき、威嚇して吠えてしまうのは、自分のテリトリーを守るためなのです。

自宅の敷地内に入ってきていなくても威嚇してしまうことがあります。

テリトリーを守りたい気持ちもありますが、大好きな飼い主のことを守らなければならないという気持ちを持って威嚇してしまう犬もいます。

叱るのではなく、「大丈夫だよ」と安心させてあげることが大切です。

3.過去の嫌な経験を思い出してしまう

犬が他の犬に威嚇するのは、過去の嫌な経験を思い出してしまうからです。

他の犬にいきなり吠えられた、他の犬に追いかけ回された、他の犬に咬みつかれたなど、過去の嫌な経験を思い出し、防衛反応として威嚇してしまうことがあります。

過去の嫌な経験がトラウマになってしまっているのでしょう。トラウマを取り除いてあげることはなかなか難しいかと思いますが、これから他の犬との良い経験をさせてあげられることで少しずつ克服できるでしょう。

愛犬を落ち着かせるために飼い主がすべきこと

他の犬に威嚇する愛犬を落ち着かせるためには、叱ったり怒鳴ったりせず、無理に抑え込むのではなく、安心させる対応をすることが最も大切です。

飼い主は落ち着いた態度で冷静に堂々としていましょう。お散歩中であれば、リードを強く引っ張ってはいけません。愛犬を引き寄せるようにゆっくりと優しくリードを短く持ち直しましょう。

もしかすると、社会化不足が原因である可能性も考えることができます。威嚇するからといって、他の犬を避けてばかりいては、社会化は進みません。

他の犬に威嚇しようとしたときは、「おすわり」「伏せ」「待て」などの指示を出し、愛犬の注目を飼い主に向けましょう。

おすわりや待てをすることができ、他の犬に威嚇することなく過ごすことができたときは、しっかりと褒めましょう。

まとめ

犬が他の犬に威嚇する心理を3つ解説しました。

不安や恐怖を感じている 自分のテリトリーを守らなければならない 過去の嫌な経験を思い出してしまう

犬は様々な思いから他の犬に威嚇してしまうことがあります。不安な気持ち、大切なものを守りたい気持ち、防衛反応などです。

威嚇をやめさせたいのであれば、叱ることよりも、安心感を与えることを意識して接してみましょう。