県は31日、三条市でノロウイルスによる食中毒が発生したと発表しました。10代から50代の男女13人が発症し、このうち9人が治療を受けています。



県によりますと3月27日午後8時頃、医療機関から三条保健所へ、三条市内の飲食店「割烹仕出し 丸七」を利用した複数人が胃腸炎を発症しているという連絡がありました。



三条保健所が調査したところ、3月24日にこの飲食店で会食した54 人のうち12 人と、会食には参加せず会食参加者が持ち帰った料理を食べた7人のうちの1人、合わせて13 人が、3月25日午後5 時頃から発熱、下痢、吐き気、おう吐などの症状を発症していたことが判明しました。





検査の結果、患者と調理従事者からノロウイルスが検出されたということです。保健所は患者に共通する食事がこの飲食店が提供した食事に限られること、患者と調理従事者からノロウイルスが検出されたこと、医師から食中毒の届け出があったことから、この飲食店が提供した食事を原因とする食中毒と断定しました。共通した食事は折り詰めに入った揚げ物や卵焼きなどの料理だったということです。入院した人はおらず13人の患者は全員快方に向かっているということです。県はこの飲食店を3月31日から4月1日までの2日間を営業停止処分としています。また調理施設の清掃消毒や、従事者の健康管理の徹底などを指示しました。県は予防のポイントとして以下を挙げています。・加熱調理食品は十分に加熱する。（ノロウイルス汚染のおそれがある食品（二枚貝等）は中心部が85～90℃・90 秒間以上）・調理前、トイレ後、作業が変わる時等、十分な手洗いを徹底する。2度洗いが有効です。・調理器具・設備の洗浄消毒を徹底する。・調理従事者が下痢やおう吐などの症状があるときは、調理作業に従事しない。