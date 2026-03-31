OPPOは、フラッグシップスマートフォン「OPPO Find X9 Ultra」を4月21日にグローバル発表すると予告した。

「OPPO Find X9 Ultra」は、同社が初めてグローバル向けに展開する「Find X」シリーズのUltraモデル。同機種には、Hasselblad 5000万画素の10倍光学望遠レンズが搭載される。

OPPOは、10倍光学望遠レンズの搭載にあたり、業界初となる5重プリズム反射型ペリスコープを開発した。光が入射後に5回反射する構造により、光学長を30％短縮しつつ10倍レンズを実現。さらに、迷光を99.999％削減し、画質を損なわない光路構造を採用したとしている。

作例

加えて、センサーシフト式の光学手ブレ補正を新たに開発し、業界トップクラスの補正範囲を実現。10倍や20倍の撮影でも、ブレを大幅に抑えられるとアピールしている。

なお、中国向けにも4月21日20時（日本時間）に発表会を開催予定で、「OPPO Find X9 Ultra」のほか「OPPO Find X9s Pro」も披露される見込み。

中国向けには「OPPO Find X9s Pro」も発表予定