「２失点を除けば概ね平凡」カメルーンに敗れた中国、母国ファンの反応は？「悪くない結果」「このまま突き進もう！」

「２失点を除けば概ね平凡」カメルーンに敗れた中国、母国ファンの反応は？「悪くない結果」「このまま突き進もう！」