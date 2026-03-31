「２失点を除けば概ね平凡」カメルーンに敗れた中国、母国ファンの反応は？「悪くない結果」「このまま突き進もう！」
中国代表は現地３月30日、国際親善試合でカメルーン代表とメルボルン・レクタンギュラー・スタジアムで対戦した。
ショウ・ジアイー新監督のもと、３月の国際Aマッチウィークで中国はオーストラリア遠征を実施。27日にはキュラソー代表とシドニーで相まみえ、２−０で勝利。“連勝”を狙ったカメルーン戦では、開始３分に相手のサイド攻撃からカール・エッタ・エヨンに先制弾を許す。
さらに９分、セットプレーからサイドゥ・アリウムの豪快なシュートで被弾。10分も経たないうちに２点のビハインドとなる。
その後は得点を許さず、前半を０−２で終える。迎えた後半、相手の攻撃を粘り強く凌ぎながら、反撃の糸口を探る。いくつかチャンスを作ったが、いずれもモノにできず。そのまま０−２で敗れた。
中国のメディア『直播吧』が試合を速報。コメント欄には以下のような声があがった。
「実力差は明らかだ」
「我々は技術面で劣勢で、チームワークも不足していた」
「完全に圧倒された」
「キュラソーの代わりに中国をワールドカップに出場させるべきだとの声は沈黙した」
「２失点を除けば、試合内容は概ね平凡だった」
「試合開始当初、相手に敬意を払いすぎて臆病すぎた」
「最初の10分間は呆然としていたが、徐々に順応していった」
「０−２のあと、比較的良いプレーを見せた」
「このような相手と対戦できるのは貴重な機会」
「今、必要なのは成長だ！ このまま突き進もう！」
「進歩はあったと思う。以前よりもずっと組織化されている」
「カメルーンにわずか２点差で負けただけなら、悪くない結果だ」
「上達するには、このレベルの相手ともっと試合をこなす必要がある」
今回の遠征では１勝１敗。収穫と課題があったはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
ショウ・ジアイー新監督のもと、３月の国際Aマッチウィークで中国はオーストラリア遠征を実施。27日にはキュラソー代表とシドニーで相まみえ、２−０で勝利。“連勝”を狙ったカメルーン戦では、開始３分に相手のサイド攻撃からカール・エッタ・エヨンに先制弾を許す。
その後は得点を許さず、前半を０−２で終える。迎えた後半、相手の攻撃を粘り強く凌ぎながら、反撃の糸口を探る。いくつかチャンスを作ったが、いずれもモノにできず。そのまま０−２で敗れた。
中国のメディア『直播吧』が試合を速報。コメント欄には以下のような声があがった。
「実力差は明らかだ」
「我々は技術面で劣勢で、チームワークも不足していた」
「完全に圧倒された」
「キュラソーの代わりに中国をワールドカップに出場させるべきだとの声は沈黙した」
「２失点を除けば、試合内容は概ね平凡だった」
「試合開始当初、相手に敬意を払いすぎて臆病すぎた」
「最初の10分間は呆然としていたが、徐々に順応していった」
「０−２のあと、比較的良いプレーを見せた」
「このような相手と対戦できるのは貴重な機会」
「今、必要なのは成長だ！ このまま突き進もう！」
「進歩はあったと思う。以前よりもずっと組織化されている」
「カメルーンにわずか２点差で負けただけなら、悪くない結果だ」
「上達するには、このレベルの相手ともっと試合をこなす必要がある」
今回の遠征では１勝１敗。収穫と課題があったはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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