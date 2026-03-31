「大きくなったなぁ」中川翔子、双子のハーフバースデーを祝福！ 「めちゃくちゃ可愛い」「成長早い」
タレントの中川翔子さんは3月31日、自身のInstagramを更新。双子のハーフバースデーを祝福する様子を公開しました。
【写真】中川翔子と大きくなった息子たち
コメントでは「6ヶ月おめでとうございます 双子かわいくて孫のようにいつも見てます(笑)」「どんどんかわいくなっていくね」「子育て1人でも大変なのに双子ちゃんを育てて尊敬してます」「めちゃくちゃ可愛い」「大きくなったなぁ ホントにあっという間ですね」「成長早いですね」と、祝福や称賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】中川翔子と大きくなった息子たち
「ホントにあっという間ですね」中川さんは「双子 ハーフバースデーおめでとう！」と祝福し、20枚の写真を投稿。「HAPPY HALF BIRTHDAY」と書かれた飾り付けや風船、クマのぬいぐるみ、豪華なバースデーケーキに囲まれた双子の息子たちの姿です。中川さんはかわいらしいパーカーを着用しています。また「2600グラムずつで生まれてから8キロくらいになりました」とも明かしました。
「産後ケアにはいれました！」27日には「ふたご、まもなくハーフバースデーですが ギリギリですべりこみ！産後ケアにはいれました！」と、“産前産後ケアハウス”の紹介をしていた中川さん。息子たちとのスリーショットも見られます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)