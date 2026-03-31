すっちー、愛車『ハイラックスサーフ』との“笑撃”2ショットに2.6万いいね「すち子さん姿で運転して欲しい」「かっけぇオバハンや」
吉本新喜劇の座長・すっちー（54）が、3月31日までに自身のインスタグラムを更新。自身の愛車であるトヨタ『ハイラックスサーフ』との2ショットを公開した。
【写真あり】びっくりするほどハマってる！すっちー、愛車『ハイラックスサーフ』との“笑撃”2ショット
すっちーは、2024年4月に公開されたお笑いコンビ・テンダラーの浜本広晃（52）のYouTubeチャンネル『テンダラー浜本のゆる〜く VINTAGE CAR LIFE』に出演し、カスタムが施されたトヨタ『ハイラックスサーフ』（185系）が納車される様子を公開。愛車は、ライトグレーのボディに、サイド出しマフラー、2.5インチリフトアップを施して車高を上げ、ホワイトのホイールを履いた、すっちーのこだわりが詰まった1台となっている。
これまで、“素”の姿で一緒に写ることが多かったが、この日は新喜劇の代名詞“すち子”姿で2ショットを撮影。「オバハンとハイラックスサーフ 割と相性ええ」とコメントを添えた。
この投稿に「すち子さん姿で運転して欲しい」「かっけぇオバハンや」「US仕様イケてるやん」「かなり相性ええ」「今までよりもっとオシャレな赤い洋服 似合っています」など称賛のコメントとあわせて、2.6万いいねを獲得している。
【写真あり】びっくりするほどハマってる！すっちー、愛車『ハイラックスサーフ』との“笑撃”2ショット
すっちーは、2024年4月に公開されたお笑いコンビ・テンダラーの浜本広晃（52）のYouTubeチャンネル『テンダラー浜本のゆる〜く VINTAGE CAR LIFE』に出演し、カスタムが施されたトヨタ『ハイラックスサーフ』（185系）が納車される様子を公開。愛車は、ライトグレーのボディに、サイド出しマフラー、2.5インチリフトアップを施して車高を上げ、ホワイトのホイールを履いた、すっちーのこだわりが詰まった1台となっている。
この投稿に「すち子さん姿で運転して欲しい」「かっけぇオバハンや」「US仕様イケてるやん」「かなり相性ええ」「今までよりもっとオシャレな赤い洋服 似合っています」など称賛のコメントとあわせて、2.6万いいねを獲得している。