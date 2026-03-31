日本人の果物の摂取量をご存知でしょうか。国が掲げる目標値（1日200グラム）の半分を下回っており、特に若い世代の「果物離れ」は深刻です。ビタミンやカリウム、食物繊維が豊富で生活習慣病の予防にも役立つ一方、「値段が高い」「皮をむきが面倒」。そんな私たちの「フルーツ離れ」を解決しようと、2月末の凍えるような新宿駅の店頭に立つ女性がいます。

【写真】まさに宝石箱！永島優美さんが店頭で販売したORVIIAのイチゴ（8枚目/全11枚）

「おいしい国産フルーツの消費量をあげたい」と新たなキュレイテッドフルーツブランド「ORVIIA（オルヴィア）」を始めたのは、フリーキャスターの永島優美さん。新宿駅での店頭販売もみずから行う彼女に、その熱い想いを伺いました。

「15粒1万円」ワインのように、特別な日の贈り物にフルーツを

ORVIIAが発売していたのは、厳選した一流ブランドの国産のイチゴ。価格は15粒で6000円台後半から1万円台。

ポップアップストアで商品の説明をする永島優美さん

「ここまで美味しいフルーツを作るには、時間と労力はもちろん、研究や環境整備にも膨大なコストがかかっています。収穫期以外も土作りには休みはなく、近年の猛暑の影響で、収穫前に表面が溶けて腐敗が進んでしまうこともあるそうです。物価高で経営が苦しいなか、価格を下げ過ぎればフルーツの価値や農家さんの未来を奪うことにもなってしまう。生産者の高齢化も依然として歯止めがかかっていません。

輸入に頼っている面が多く、食品ということもあって消費者の立場からすると高い・安いで判断してしまうフルーツですが、ORVIIAが目指すものは、ワインのように『この年のこの畑で採れた特別な1本』にお金をかけたいと思っていただけるような価値を生み出すこと。頑張っている自分へのご褒美や思い出に残る記念日、大切な人への贈り物にフルーツが選ばれるような文化が根付いたらいいですね」

毎朝2時起き。「1粒の果物」に救われた会社員時代

永島さんのフルーツへの思い入れは、今から6年前に遡ります。会社員時代の経験が原点でした。

「朝の情報番組のMCをしていた際、深夜2時に起きる生活を支えてくれたのは、体調管理や美容のために寝る前に用意したフルーツでした。『明日はこれを食べよう』と思うだけで、朝起きるのが楽しくなり、自分を労っている感じがして。そこから完全にハマりました」

永島さんがアナウンサー時代から大事にしているのは「自分の目で確かめること」。食べるだけに留まらず、次第に日本各地の農家の元を訪れるようになったそうです。

「イチゴなら茨城、奈良に東京。ブドウや桃は山梨。西表島のパイナップル畑も訪れました。美味しかったフルーツの農家さんに直接お電話し、『生産現場をぜひ見せていただきたい』とお願いすることもあります」

まるで宝石のようにキラキラ輝く「ORVIIA」のイチゴ

農家の方と直接接するなかで、消費者としての立場から一歩踏み出してみたいと思うようになったそうです。

「品種にかける思い、繊細な手作業を積み重ねる継続力、生産過程を知れば知るほどフルーツが美味しく感じて。このストーリーを多くの人に届け、果物の消費量を上げるお手伝いができたらと思いました」

永島さんのブランド「ORVIIA（オルヴィア）」は英語の「オーチャード（果樹園）」とフランス語の「ビア（道）」を合わせた造語。果樹園と続く道という名前には、「日常と果樹園が繋がってほしい」という想いが込められているそうです。

「たとえばひと口にイチゴと言っても、最初に花が咲いた実から採れる初物の一番果から始まり、四番果まであります。ORVIIAのポップアップでは寒い時期を超えて実の甘さがギュッと詰まった二番果のイチゴを販売しました。

お届けするフルーツは創業100年以上続く老舗の目利きのプロの方と一緒に今シーズンの今一番おすすめできるものを厳選しています」

「きれいな形」が農家を追い詰める？変えたい未来

永島さんは果物の消費量を上げていくにあたり、見た目について寛容な方が増えてほしいと考えているそうです。

「規格に見合わない形のものは箱に入れない業者さんもあるのですが、ORVIIAでは、形が揃っていないから扱わないということはしません。ちょっと面白い形も個性として捉えてもらいたいです。

日本人は、やっぱり見た目に厳しすぎるところがあって。大切な人へのギフトなど、シチュエーションによっては理解できますが、味が同じならば美味しいものを少しでも安く、大ぶりなものでラッキーと、思ってもらえたらいいですね」

新たなチャレンジを始めた永島さん。伝え手として譲れないことがあるといいます。

「人柄や情熱で技術が表現される仕事だと思っていますし、その人だからこそ発される言葉の力があります。まだ食べたことがない方に『これだったら食べてみたい』と感じていただける表現方法はなんだろうと毎日考えていて。職業柄、ここは妥協してはいけないところ。大変ですが面白いです。

実際にその場で見て、香りを確かめて自分でセレクトできるお店を持つというのも大きな目標です。今後も試行錯誤しながらですが、フルーツからもらえる元気をみなさんに届けていけたらと思っています」

…

安ければいい、という合理性だけでは守れない「豊かさ」がきっとあります。忙しい毎日、つい後回しにしてしまう自分の心と体を、今日はいちばん旬のフルーツで、そっと労わってあげませんか。

取材・文：内橋明日香 写真：永島優美