3月30日、女優の満島ひかり（40）が、モデルの浅野啓介（32）との結婚をインスタグラムで発表。妊娠していることも併せて発表し、SNSはお祝いムード一色となっている。

’10年に映画監督の石井裕也（42）と結婚し、’16年1月に離婚していた満島。離婚から10年、新たな生活のスタートに際し、インスタグラムでは《周りからの協力や温かな気持ちをいただき いまは心身の健康をいちばんに 幸せや奇跡を感じる日々を過ごしています あたたかく見守っていただけますと幸いです 応援してくれる皆さま お世話になっている皆さま いつもありがとうございます これからもよろしくお願いします》とのメッセージを寄せた。

いっぽう、お相手の浅野啓介とは一体どのような人物なのか。公式サイトのプロフィール欄によると、北海道・札幌生まれで、現在は日本とニューヨークを往復する生活を送っているという。所属するモデル事務所のポートフォリオを見ると、ジバンシーやカルバン・クライン、リーバイスなど、誰もが知るブランドの広告に起用されていることがわかる。

このようにモデルとして第一線で活躍する浅野だが、プロフィールにはこんな記述も。

《モデルとしてキャリアをスタートさせた彼は、ファッション業界での経験を通して写真への情熱を育んできた》

《写真の腕を磨くことにも多くの時間を費やしている》

写真家としての一面も併せ持つようで、実際、彼の公式サイトには自身で撮影したアーティスティックな写真が掲載されている。そして、今回の発表を受けて、SNSでは写真家としての浅野の仕事が大きな話題を呼んでいる。

結婚発表に先がけた3月27日、全世界でアナログレコードが発売される祭典「RECORD STORE DAY 2026」のオフィシャルミューズに満島が就任したことが発表された。同時に、スペシャルサポーターとしてロックバンド「cero」が就任し、満島とceroのコラボ12インチシングル『踊るノアール』のリリースも明らかになった。

話題を呼んでいるのが、このレコードのジャケット写真だ。

「レコードのジャケットには、シーツの上に仰向けになった満島さんが、両手の人差し指と親指を立てて、顔の前でカメラを構えるようなポーズを取った写真が採用されています。そして、クレジットを見ると、《Photograph（cover）Keisuke Asano》という記載があるんです。ナチュラルな満島さんの雰囲気が伝わってきます。さらに、ジャケットの隅々にあしらわれた可愛らしいイラストは、満島さんが担当しています」（WEBメディア記者）

まるで“夫婦共同作業”のようなジャケット写真。Xでは、写真と共にクレジットの名前に注目が集まり、二人の結婚を祝う声に加えて、《キービジュアルの写真が大変ヤバいな、と思って写真家誰や？ってちょうど調べてたんですよね。今回のご結婚相手の方でした》《この写真の撮影が旦那さんという事実！ひかりちゃんが幸せそうでとても嬉しい》といった反応が寄せられていた。