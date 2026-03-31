“ドッペルゲンガー”で話題！NCT・ジェミン、“父”のように慕うイケオジ俳優をキッチンカーで応援

俳優ナムグン・ミンが、ボーイズグループNCTのジェミンとの親交を自慢した。

3月31日、ナムグン・ミンはSNSを通じて「美味しい、ジェミンが買ってくれた焼き鳥」という文章とともに、複数枚の写真を投稿した。

【写真】「嬉しすぎる」ジェミン、日本語投稿

公開された写真には、ジェミンがドラマ『結婚の完成』（原題）の撮影現場に贈ったキッチンカーが収められている。

ジェミンは、「NCT名店の焼き鳥を食べていってください」「美味しく食べて、元気を出して撮影してください」「ナムグン・ミン先輩と『結婚の完成』チームを応援します」といったメッセージを残した。

（写真＝ナムグン・ミンInstagram）

先立って、ナムグン・ミンとジェミンはYouTubeコンテンツ「SELF-ON KODE」を通じて対面した。2人は、普段から似ている芸能人として話題になっていたが、実際に会ったことはなかった。

初対面でナムグン・ミンはジェミンの顔を見て、「僕を加工したような感じだ」と表現し、ジェミンもまた「お父さんのような感じ？自分を見ている感じだ」と驚きを隠せなかった。

（写真＝ナムグン・ミンInstagram）

コンテンツ出演で初対面が実現したなか、以前ナムグン・ミンもジェミンが所属するNCT DREAMのコンサート会場にキッチンカーを贈り、応援していた。

そして、今回ジェミンがナムグン・ミンの撮影現場にキッチンカーを贈り、愛情を伝えた。

（記事提供＝OSEN）

◇ナムグン・ミン プロフィール

1978年3月12日生まれ。1999年のドラマ『君の夢を広げろ』（原題）でデビュー。デビュー初期はペ・ヨンジュンに似ていることから、“リトル・ペ・ヨンジュン”と呼ばれたことも。優れた演技力とビジュアルで俳優として頭角を現し、2017年に主演したドラマ『キム課長とソ理事〜Bravo! Your Life〜』がヒットして人気俳優に。2020年にドラマ『ストーブリーグ』の好演が認められてSBS演技大賞で大賞を受賞。翌2021年には『黒い太陽〜コードネーム：アムネシア〜』でMBC演技大賞の大賞を受賞し、名実共に韓国のトップ俳優となった。

◇ジェミン プロフィール

2000年8月13日生まれ。ボランティア活動中にSMエンターテインメントからスカウトされた。練習生になる前はショートトラック選手として活躍し、全国大会で2位をとったこともあり、運動神経抜群。2016年8月にNCT DREAMのメンバーとしてデビューした。ポジションはラップとダンス、そしてビジュアルメンバーの一人で、白い肌と大きな目が際立つ美少年のようなビジュアルを誇る。「SMの愛嬌人材」と言われるほど愛嬌があり、穏やかな性格。