小芝風花、4種のピクミン手編み帽子被った姿が話題「売り物レベルで凄い」「可愛すぎて眼福」
【モデルプレス＝2026/03/31】女優の小芝風花が、3月31日までに自身のInstagramを更新。手編み作品を披露し、話題になっている。
【写真】28歳朝ドラ女優「可愛すぎて眼福」“売り物レベル”ピクミン手編み帽子4種
28日の投稿から人気ゲーム「ピクミン」シリーズのキャラクターをモチーフにした手編み帽子作品を投稿し、話題を呼んでいた小芝。「羽ピクミン」「ヒカリピクミン」に続き、「岩ピクミン」「氷ピクミン」をモチーフにした帽子も披露した。岩ピクミンの黒ベースに紫の花がついた帽子を被りキャラクターになりきり黒いアウター姿でかがみ込んでいる様子や、氷ピクミンの水色帽子に同じ色のマフラーとトップスを合わせて満面の笑顔を公開している。
また、全ての帽子を被り、キャラになりきった様子を収めた動画も投稿している。
この投稿には「クオリティ高すぎ」「発想がすごい」「可愛すぎて眼福」「売り物レベルで凄い」「器用すぎる」「センス抜群」「シリーズ化うれしい」「待ってました」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳朝ドラ女優「可愛すぎて眼福」“売り物レベル”ピクミン手編み帽子4種
◆小芝風花、編み物で“ピクミン帽子”披露
28日の投稿から人気ゲーム「ピクミン」シリーズのキャラクターをモチーフにした手編み帽子作品を投稿し、話題を呼んでいた小芝。「羽ピクミン」「ヒカリピクミン」に続き、「岩ピクミン」「氷ピクミン」をモチーフにした帽子も披露した。岩ピクミンの黒ベースに紫の花がついた帽子を被りキャラクターになりきり黒いアウター姿でかがみ込んでいる様子や、氷ピクミンの水色帽子に同じ色のマフラーとトップスを合わせて満面の笑顔を公開している。
また、全ての帽子を被り、キャラになりきった様子を収めた動画も投稿している。
◆小芝風花の投稿に反響
この投稿には「クオリティ高すぎ」「発想がすごい」「可愛すぎて眼福」「売り物レベルで凄い」「器用すぎる」「センス抜群」「シリーズ化うれしい」「待ってました」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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