サンマルクカフェ、創業以来初のモーニング・ランチセット刷新

サンマルクカフェは、2026年4月3日（金）から、新モーニングセット「あさマルクカフェ」、新ランチセット「ひるマルクカフェ」の販売を開始する。※文中価格は全て税込表記

【画像】「あさマルクカフェ」と「ひるマルクカフェ」のメニューを見る

2029年度までに目標店舗数370店舗を掲げるサンマルクカフェは、創業以来初となるモーニング・ランチセットを刷新する。モーニングは390円から、ランチは550円から提供する。

新セットメニューは、2026年1月から岡山県の一部店舗にて導入を開始。多くの利用者からの高評価をうけて、今回、全国店舗での展開が決定した。

「あさマルクカフェ」は、新たなレギュラメニュー2商品を含む、全6セットを展開。人気商品「チョコクロ」と同じ生地を使った「THE クロワッサンセット」などを用意。「ひるマルクカフェ」は、新レギュラーメニュー3商品を含む、全5セットを展開。「バジル香るベーコンピザトーストセット」をはじめとしたサクッと手軽に楽しめるメニューから、食べ応えのあるホットサンドセットまで、幅広いメニューを用意している。また、「ひるマルクカフェ」全セットに、プラス200円を払うとチョコクロを追加できる。

〈新モーニングセット「あさマルクカフェ」〉

【セット対象ドリンク】

コーヒーS・紅茶S 、+100円でカフェラテS・アップル100%ジュースS

〈1〉THE クロワッサンセット

価格：390円

内容：THE クロワッサン＋対象ドリンク

〈2〉焼きたてパンセット

価格：490円〜

内容：じゃがバタデニッシュ＋対象ドリンク／目玉焼きデニッシュ+対象ドリンク（＋50円）

〈3〉THE ホットドッグセット

価格：570円

内容：THE ホットドッグ＋対象ドリンク

〈4〉サンドイッチセット

価格：670円〜

内容：たっぷりタマゴサンド＋対象ドリンク／期間限定サンドイッチ＋対象ドリンク（＋20円）

〈5〉フレンチトースト メープルソース添えセット

価格：700円

内容：フレンチトースト メープルソース添え＋対象ドリンク

〈6〉ホットサンドセット

価格：770円〜

内容：サンマルクホットサンド ハムチーズ＋対象ドリンク／サンマルクホットサン BLT＋対象ドリンク（＋50円）／期間限定ホットサンド+対象ドリンク（＋100円）

〈新ランチセット「ひるマルクカフェ」〉

【セット対象ドリンク】

コーヒーS・紅茶S 、+100円でカフェラテS・アップル100%ジュースS

※全セット＋200円でチョコクロ追加可能

〈1〉バジル香るベーコンピザトーストセット

価格：550円

内容：バジル香るベーコンピザトースト＋対象ドリンク

〈2〉THE ホットドッグセット

価格：620円〜

内容：THEホットドッグ＋対象ドリンク／THE ホットドッグ チリ（＋60円）

〈3〉サンドイッチセット

価格：720円〜

内容：たっぷりタマゴサンド＋対象ドリンク／期間限定サンドイッチ＋対象ドリンク（＋20円）

〈4〉フレンチトースト メープルソース添えセット

価格：750円

内容：フレンチトースト メープルソース添え＋対象ドリンク

〈5〉ホットサンドセット

価格：820円〜

内容：サンマルクホットサンド ハムチーズ＋対象ドリンク／サンマルクホットサンドBLT＋対象ドリンク（＋50円）／期間限定ホットサンド+対象ドリンク（＋100円）

※一部店舗では内容や価格が異なる場合がある

※空港内店舗など一部販売のない店舗もある