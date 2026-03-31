サンマルクカフェ、創業以来初のモーニング・ランチセット刷新
サンマルクカフェは、2026年4月3日（金）から、新モーニングセット「あさマルクカフェ」、新ランチセット「ひるマルクカフェ」の販売を開始する。※文中価格は全て税込表記
【画像】「あさマルクカフェ」と「ひるマルクカフェ」のメニューを見る
2029年度までに目標店舗数370店舗を掲げるサンマルクカフェは、創業以来初となるモーニング・ランチセットを刷新する。モーニングは390円から、ランチは550円から提供する。
新セットメニューは、2026年1月から岡山県の一部店舗にて導入を開始。多くの利用者からの高評価をうけて、今回、全国店舗での展開が決定した。
「あさマルクカフェ」は、新たなレギュラメニュー2商品を含む、全6セットを展開。人気商品「チョコクロ」と同じ生地を使った「THE クロワッサンセット」などを用意。「ひるマルクカフェ」は、新レギュラーメニュー3商品を含む、全5セットを展開。「バジル香るベーコンピザトーストセット」をはじめとしたサクッと手軽に楽しめるメニューから、食べ応えのあるホットサンドセットまで、幅広いメニューを用意している。また、「ひるマルクカフェ」全セットに、プラス200円を払うとチョコクロを追加できる。〈新モーニングセット「あさマルクカフェ」〉
【セット対象ドリンク】
コーヒーS・紅茶S 、+100円でカフェラテS・アップル100%ジュースS
〈1〉THE クロワッサンセット
価格：390円
内容：THE クロワッサン＋対象ドリンク
〈2〉焼きたてパンセット
価格：490円〜
内容：じゃがバタデニッシュ＋対象ドリンク／目玉焼きデニッシュ+対象ドリンク（＋50円）
〈3〉THE ホットドッグセット
価格：570円
内容：THE ホットドッグ＋対象ドリンク
〈4〉サンドイッチセット
価格：670円〜
内容：たっぷりタマゴサンド＋対象ドリンク／期間限定サンドイッチ＋対象ドリンク（＋20円）
〈5〉フレンチトースト メープルソース添えセット
価格：700円
内容：フレンチトースト メープルソース添え＋対象ドリンク
〈6〉ホットサンドセット
価格：770円〜
内容：サンマルクホットサンド ハムチーズ＋対象ドリンク／サンマルクホットサン BLT＋対象ドリンク（＋50円）／期間限定ホットサンド+対象ドリンク（＋100円）
【セット対象ドリンク】
コーヒーS・紅茶S 、+100円でカフェラテS・アップル100%ジュースS
※全セット＋200円でチョコクロ追加可能
〈1〉バジル香るベーコンピザトーストセット
価格：550円
内容：バジル香るベーコンピザトースト＋対象ドリンク
〈2〉THE ホットドッグセット
価格：620円〜
内容：THEホットドッグ＋対象ドリンク／THE ホットドッグ チリ（＋60円）
〈3〉サンドイッチセット
価格：720円〜
内容：たっぷりタマゴサンド＋対象ドリンク／期間限定サンドイッチ＋対象ドリンク（＋20円）
〈4〉フレンチトースト メープルソース添えセット
価格：750円
内容：フレンチトースト メープルソース添え＋対象ドリンク
〈5〉ホットサンドセット
価格：820円〜
内容：サンマルクホットサンド ハムチーズ＋対象ドリンク／サンマルクホットサンドBLT＋対象ドリンク（＋50円）／期間限定ホットサンド+対象ドリンク（＋100円）
※一部店舗では内容や価格が異なる場合がある
※空港内店舗など一部販売のない店舗もある