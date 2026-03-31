【DX超合金 VF-25 メサイアバルキリー トップガン マーヴェリックVer.】 予約開始：4月3日 9月 発売予定 価格：26,400円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「DX超合金 VF-25 メサイアバルキリー トップガン マーヴェリックVer.」を9月に発売する。4月3日より予約を開始する予定で、価格は26,400円。

本製品は、アニメ「マクロスF」と映画「TOPGUN: Maverick（トップガン マーヴェリック）」のコラボレーション商品として、「トップガン マーヴェリック」の主人公・マーヴェリックの愛機のカラーリングをまとった「VF-25 メサイアバルキリー」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「DX超合金」で商品化したもの。

バトロイド時の頭部はヘルメットの意匠を盛り込んだデザインで仕上げており、三形態での展示が可能な台座に加えて、記念アイテムとしてマーキング入りのスペシャル台座も付属するほか、スペシャル台座はファイター形態とガウォーク形態で展示が可能な仕様になっている。

「DX超合金 VF-25 メサイアバルキリー トップガン マーヴェリックVer.」

サイズ：全高 約250mm（バトロイド形態時） 素材：ABS、ダイキャスト、PVC セット内容本体交換用手首パーツ左右各3種ガンポッドアサルトナイフ専用台座一式ファイター／ガウォーク対応台座一式

航空ロマンの傑作「トップガン マーヴェリック」と「マクロスF」が奇跡のコラボレーション！マーヴェリックカラーをまとったVF-25が、今TAKEOFF‼

航空機から、人型のバトロイド形態へ変形。

中間形態となるガウォークにも変形。

ファイター形態、ガウォーク形態で展示できるスペシャル台座が付属。

ファイター・ガウォーク形態いずれも角度を付けた展示が可能。

ランディングギア展開により駐機状態も再現。

頭部はマーヴェリックのヘルメットを意識したデザイン。

ガンポッド、シールド、アサルトナイフを装備。

ガウォーク形態でも自立可能。

各所のマーキングを、彩色とタンポ印刷で再現。

尾翼のマーキングにも注目。ガンポッドはファイター時にも装着可能。

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