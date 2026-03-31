３１日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、４月１日から自転車の違反行為に罰金が科される「青切符」が導入されることを報じた。

利用者は、基本指針となる「自転車安全利用五則」を順守することが求められる。内容は〈１〉車道左側通行（歩道は例外）、〈２〉交差点での信号順守と一時停止、〈３〉夜間のライト点灯、〈４〉飲酒運転の禁止、〈５〉ヘルメット着用の５項目。交通安全教育や取り締まりの基準となっていることについて、キャスターを務める出水麻衣アナウンサーは「今回、結構、例外があって…」と話し出すと「警察庁のホームページも見て、ＰＤＦも見たんですけど、１１３の違反って、５３ページ目くらいから出てくるので、それまで文字がいっぱい書いてあって、例えばルールを知りたくても途中であきらめてしまう人もいるんじゃないかと思って。そのあたりの例外を含めた周知ってどんなことが今、考えられてるんでしょうか？」とポツリ。

その上で「もうちょっと分かりやすい周知の仕方があるといいなって思います」と続けていた。