原日出子「家族になってくれて ありがとう」 愛犬の3歳誕生日を報告「可愛いですね」「マルコちゃんお誕生日おめでとうございます！」
俳優の原日出子（66）が30日、自身のインスタグラムを更新。愛犬の3歳の誕生日を祝ったことを報告した。
【写真】「可愛いですね」3歳を迎えた原日出子の愛犬・Marcoちゃん
投稿では「Marco 3歳のお誕生日 おめでとう 生まれてきてくれて ありがとう 家族になってくれて ありがとう」とつづり、愛犬への感謝と愛情あふれるメッセージを投稿した。
公開された写真には、カートの中でリラックスした様子を見せる愛犬の姿や、つぶらな瞳でカメラを見つめるアップショットなどが収められており、その愛らしい表情が印象的な内容となっている。
この投稿に対し、コメント欄には「マルコちゃんお誕生日おめでとうございます！」「可愛いですね」「毎回癒されてます」「ずっと元気でいてね」といった祝福の声が寄せられている。
【写真】「可愛いですね」3歳を迎えた原日出子の愛犬・Marcoちゃん
投稿では「Marco 3歳のお誕生日 おめでとう 生まれてきてくれて ありがとう 家族になってくれて ありがとう」とつづり、愛犬への感謝と愛情あふれるメッセージを投稿した。
公開された写真には、カートの中でリラックスした様子を見せる愛犬の姿や、つぶらな瞳でカメラを見つめるアップショットなどが収められており、その愛らしい表情が印象的な内容となっている。
この投稿に対し、コメント欄には「マルコちゃんお誕生日おめでとうございます！」「可愛いですね」「毎回癒されてます」「ずっと元気でいてね」といった祝福の声が寄せられている。