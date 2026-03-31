5月での閉館が決まっていた大阪松竹座（大阪市中央区）が一転、形を変えて存続することが31日、分かった。松竹がこの日夕方、更新したホームページで発表した。

「大阪松竹座に関するお知らせ」と題し今後の方針を明らかにしたところによると「諸設備の老朽化等により、現施設のままでの劇場運営は困難となりましたことで、この度の閉館の判断に至りましたが、大阪府・大阪市との対話を重ね、今まで果たしてきた役割の歴史は何らかの手立てを尽くして継続していくべきとの結論に至りました」と大阪府、大阪市の後ろ盾を得たことを明らかにした。

関係者によると、現存の建物を活用するかどうかは決まっていないが、何らかの方法で道頓堀に劇場文化を発信する方向だという。道頓堀にはかつて「道頓堀五座」ともいわれるほど、芝居小屋でにぎわい歌舞伎や人形浄瑠璃が上演され、松竹新喜劇が流れをくむ喜劇発祥の地として親しまれた。

大阪松竹座では片岡仁左衛門（82）、中村鴈治郎（67）らが出演する「御名残四月大歌舞伎」（4月3〜26日）、「御名残五月大歌舞伎（5月2〜26日）を行い29日、仁左衛門らが道頓堀を人力車でお練り。「御名残公演ではなく“お休み公演”です。必ず道頓堀に芝居小屋は帰ってくると思う」などと悔しさをにじませていたばかりだった。

同社は昨年8月「建物諸設備の老朽化に伴う対応」として、同劇場の5月閉館、その後の地下店舗も含めたビルも閉館すると発表していた。同ビルは1923年（大正12年）に活動写真館（映画館）として開業、その後1997年（平成9年）に演劇の劇場として新開場。歌舞伎にとどまらず、大阪を舞台にした演劇や松竹新喜劇、ジャニーズ公演など多彩な興行を続け幅広い客層に愛された。

また、その当時も「劇場としての大阪松竹座は興行を一旦終了することになりますが、大阪における歌舞伎をはじめとする多彩なラインナップは場所を変えて様々な劇場やホールでの興行を継続してまいります」などとしていたが大阪府、大阪市のバックアップを得て一歩進んだ形だ。