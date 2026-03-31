Ｕ-18日本代表候補選手強化合宿に横浜・織田、沖縄尚学・末吉、智弁学園・杉本、大阪桐蔭・川本ら
日本高野連は31日、4月3日から5日に開催するＵ-18日本代表候補選手強化合宿の参加選手、スケジュールを発表した。
投手では横浜・織田翔希（3年）、沖縄尚学・末吉良丞（3年）、智弁学園・杉本真滉（3年）、聖隷クリストファー・高部陸（3年）らが選出。
優勝した大阪桐蔭からは吉岡貫介（3年）、川本晴大（2年）、中西佳虎（3年）、内海竣太（3年）の4選手が選ばれた。
参加メンバーは以下の通り。
▼投手（19名）
鵡川・三浦秀斗（3年）
北海・森健成（2年）
八戸学院光星・北口晃大（3年）
花巻東・萬谷堅心（3年）
専大松戸・門倉昂大（3年）
横浜・織田翔希（3年）
高岡第一・前田侑大（3年）
聖隷クリストファー・高部陸（3年）
中京大中京・太田匠哉（3年）
中京・鈴木悠悟（3年）
智弁学園・杉本真滉（3年）
市和歌山・丹羽涼介（3年）
大阪桐蔭・吉岡貫介（3年）
大阪桐蔭・川本晴大（2年）
神戸国際大付・豊岡速伍（3年）
神村学園・龍頭汰樹（3年）
沖縄尚学・末吉良丞（3年）
沖縄尚学・新垣有絃（3年）
日本ウェルネス・長山武蔵（3年）
▼捕手（5名）
近江・杉本将吾（3年）
桐生第一・森田惺（3年）
専大松戸・吉岡伸太朗（3年）
智弁学園・角谷哲人（3年）
智弁和歌山・山田凜虎（3年）
▼内野手（11名）
聖光学院・猪俣陽向（3年）
横浜・小野舜友（3年）
横浜・川上慧（2年）
横浜・池田聖摩（3年）
中京大中京・田中大晴（3年）
智弁学園・志村叶大（3年）
近大付・小久保成逢（3年）
広島商・中本拓志（3年）
九州国際大付・柴原奈旺芙（3年）
東海大熊本星翔・福島陽奈汰（3年）
都城・高田瑛大（3年）
▼外野手（7名）
東北・進藤翔愛（3年）
健大高崎・石田雄星（3年）
中京大中京・荻田翔惺（3年）
大阪桐蔭・中西佳虎（3年）
大阪桐蔭・内海竣太（3年）
報徳学園・中尾勇貴（3年）
神村学園・梶山侑孜（3年）