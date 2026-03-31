【義母の信じられない発言】「危なくないよ〜大丈夫よ〜大げさ」【第24話まんが】#ママスタショート
次から次へと起こる嫁姑間のトラブル。原因となったのは義母からの発言……。今回は、ママたちが経験した「義母の信じられない発言」に関するエピソードを紹介します。
今回は、孫を預かりたい義母の信じられない発言です。
かわいいかわいい孫。義母はできる限り一緒にいたいと思ったのか、3歳になる孫のマコトくんをやたらと預かりたがるのだそう。しかし、預けるには不安が多すぎるようで……。
それは高速を使って車で外出するときのこと。
「この前買ったチャイルドシートは？」
義母「私が抱っこしとくから大丈夫よぉ〜」
それは車通りの多い道を歩いているときのこと。
「お義母さん！ ここは危ないんで手をつないでてもらえますか！」
義母「おおげさねえ〜。マコトちゃんいい子だし大丈夫よぉ〜」
空いた口がふさがりませんね。子育てで怖いのは、過信なのかもしれません。子育てを終えているからこそでしょうか。「大丈夫よ」「気にしすぎよ」という過信が、後悔に変わらないことを祈るばかりです。
義母からの信じられない発言、みなさんは経験ありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、孫を預かりたい義母の信じられない発言です。
かわいいかわいい孫。義母はできる限り一緒にいたいと思ったのか、3歳になる孫のマコトくんをやたらと預かりたがるのだそう。しかし、預けるには不安が多すぎるようで……。
「この前買ったチャイルドシートは？」
義母「私が抱っこしとくから大丈夫よぉ〜」
それは車通りの多い道を歩いているときのこと。
「お義母さん！ ここは危ないんで手をつないでてもらえますか！」
義母「おおげさねえ〜。マコトちゃんいい子だし大丈夫よぉ〜」
空いた口がふさがりませんね。子育てで怖いのは、過信なのかもしれません。子育てを終えているからこそでしょうか。「大丈夫よ」「気にしすぎよ」という過信が、後悔に変わらないことを祈るばかりです。
義母からの信じられない発言、みなさんは経験ありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部