今年度最後日のきょう、県庁では長年にわたり勤め上げた職員を称える永年勤続表彰式が行われました。激動の時代を渡り歩いてきた功労者から後進へのエールもいただきました。

【写真を見る】県職員として3つの元号を歩む 長年の勤務称える永年勤続表彰式 功労者から後進へのエールも（山形）

吉村知事「長年に渡りよく職務に精励し県行政の発展に貢献されました」

永年勤続表彰は、県職員の退職者で２０年以上勤務した人に贈られます。きょうの表彰式には職員など１００人が出席し、吉村知事から代表者に賞状が手渡されました。

岡崎正彦 村山総合支庁長「昭和の終わりから順次県職員に採用され平成、令和と３つの元号にわたり県職員としての歩みを重ねて参りました」

退職者が新規採用された１９８０年代後半から９０年代初頭は、好景気で消費活動も活発なバブル経済真っ只中でした。

■女性管理職として活躍

佐藤佳子 置賜総合支庁長（１９９０年入職）「非常に和気あいあいと若い皆さんで楽しく県職員生活をスタートさせた」

バブル経済崩壊後、様々な困難を乗り越え、女性管理職として活躍した佐藤さん。防災対策や観光誘客など様々な課題に取り組む中で、大切にしてきたことがあるといいます。

佐藤佳子 置賜総合支庁長（１９９０年入職）「女性ならではの感性で色々と活躍できることが沢山あると思う。ぜひ尻込みせずに色々なことにチャレンジしてほしい」

■未曾有の感染症と向き合う

酒井さんは、西村山地域の新病院整備などに力を注ぎました。勤続３８年、多岐に渡る業務の中で特に印象的だったというのが新型コロナへの対応です。

酒井雅彦 健康福祉部長（１９８８年入職）「未知のウイルスで我々も分からなかったが県内の地区医師会と医療機関をまわってＰＣＲ検査とワクチンの検査体制を作った」

未曾有の感染症と向き合った酒井さんが、後進たちに伝えたいことは。

酒井雅彦 健康福祉部長（１９８８年入職）「今までやってきたルールややり方が通用しない時代が来ている。色んなことにチャレンジしてもらって県民が安心して暮らせるようなものに取り組んでほしい」

先人たちの歩みを大切に、県政への思いは次の世代へと受け継がれていきます。