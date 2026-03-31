通販大手のジャパネットホールディングスは、長崎市の「パサージュ琴海」の事業を承継したことを31日に発表しました。

ジャパネットホールディングス(本社・佐世保市)は、グループ会社「ジャパネットゴルフ＆リゾート」が、長崎市でゴルフ場やホテルなどを運営する「パサ―ジュ琴海」の株式を31日付けで、NIPPO(本社・東京都)から取得したことを明らかにしました。

ゴルフ・ホテル事業を承継し、施設の運営を維持するということです。

ジャパネットホールディングスは、株式の取得比率や金額については「非公開」としています。

パサ―ジュ琴海は、大村湾に面した50ヘクタールの広大な敷地にあるリゾート施設で、ゴルフ場の「アイランド ゴルフクラブ」は、自然の地形を利用した日本屈指のリンクスコースです。

スポーツ・地域創生事業に力を入れている「ジャパネットホールディングス」。

長崎のさらなる魅力向上を目指す中、今回の合意に至ったということで、「長崎スタジアムシティ」とあわせて、“新たな長崎滞在型観光” の構築を目指します。

同社は「今回の承継を通じて、試合観戦やイベントなど長崎スタジアムシティをきっかけに訪れる国内外のVIPや観光客の皆様に、最高峰の体験を提供できれば」としています。

髙田 旭人社長兼CEOは「地元の皆様に愛され続ける場所であり、かつ全国から長崎を訪れるゴルファーにとっても目的地となるような、唯一無二の魅力を創造してまいります」とコメントしています。