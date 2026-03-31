キム・ゴウン＆キム・ジェウォン、1本の傘を差し見つめ合う… 『ユミの細胞たち』シーズン3、カップルスチール公開【コメントあり】
俳優のキム・ゴウン、キム・ジェウォンが出演する韓国ドラマ『ユミの細胞たち』シーズン3（スタジオドラゴン制作）より、2人のカップルスチールが公開された。
【場面ショット】キム・ゴウン＆キム・ジェウォン、見つめ合い…
3年ぶりに帰ってきた『ユミの細胞たち』シーズン3では、平凡だった会社員のユミが、シーズン1ではク・ウン（アン・ボヒョン）、シーズン2ではユ・バビ（ジニョン）との恋を経て、人気作家に成長した姿が描かれる。しかし刺激のない日常を送る中、突如現れたある人物によって、再び笑い、泣き、恋に落ちる。細胞たちを刺激する共感とロマンスが描かれ、平穏だったユミの細胞村が、予測不能なロマンスで活気を取り戻す。
前シーズンに続き、ユミを魅力的に演じるキム・ゴウンに加えて、人気若手俳優のキム・ジェウォンの参加が決定。ジュリ文芸社編集部の新人PDで甘いマスクに相反して毒舌なキャラクターのシン・スンロクを熱演。ロマンス小説作家として成功しながらも、依然として恋愛には不器用なユミと、ユミを担当することになるPDスンロクの年の差で描かれるロマンスの行方が見どころなる。
公開されたカップルスチールには、スター作家になったものの、相変わらず恋愛が苦手なユミと、甘い顔とは裏腹に容赦ない「ツッコミ」を放つ担当PDのスンロクが、ときめくような視線を交わす瞬間が収められている。降りしきる雨の中、1本の傘を差すユミとスンロク。ユミの方へ傾いた傘とスンロクの濡れた肩、そして互いを見つめる眼差しは、心拍数を高める。
続いて、どこかへ向かうかのように温かい日差しが降り注ぐ線路での視線の交わりまで、ユミとスンロクの甘いケミストリーが視聴者の胸をときめかせる。“嫌悪”から予測不能な恋に落ちるユミとスンロクのロマンスが、視聴者の恋愛細胞を再び目覚めさせる。作家として成功した後、味気なくなっていた日常でスンロクと出会い、再び心臓が高鳴るユミ。家の外では低電力モードで生活する「引きこもり」だが、ユミと出会って外でも活気に満ち溢れるスンロク。2人のときめく変化が好奇心を刺激する。
キム・ゴウンは「お互いを嫌い合っていたが、あるきっかけで徐々に親しくなっていくユミとスンロクの関係性を、温かく見守っていただければと思います」とし、「作家志望だったユミが有名な恋愛小説家になるまでの道のりを共に笑い、泣いてくださったおかげで、ユミは良い作家になれたのだと思います。長い間、ユミの成長を応援してくださった視聴者の皆様に心から感謝申し上げ、長くお待ちいただいた分だけ、良い作品でお返ししたいです」と語った。
キム・ジェウォンは「愛の細胞のようなユミと、理性の細胞のようなスンロクは、まるで時間が経つにつれて絵の具が徐々に染み込んでいくスポンジのような関係」とし、「暑い夏に熱い情熱を持ってすばらしい方々と共に撮影できたことは光栄でした。視聴者の皆様は『ユミの細胞たち シーズン3』を長く待ってくださったと思います。多くの関心と愛をお願いします」と呼びかけた。
同作は、4月13日よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて見放題独占配信される。（全8話／毎週月曜・火曜 1話ずつ配信）
■演出：イ・サンヨプ
■脚本：ソン・ジェジョン・キム・ギョンラン
■制作：スタジオドラゴン
【場面ショット】キム・ゴウン＆キム・ジェウォン、見つめ合い…
3年ぶりに帰ってきた『ユミの細胞たち』シーズン3では、平凡だった会社員のユミが、シーズン1ではク・ウン（アン・ボヒョン）、シーズン2ではユ・バビ（ジニョン）との恋を経て、人気作家に成長した姿が描かれる。しかし刺激のない日常を送る中、突如現れたある人物によって、再び笑い、泣き、恋に落ちる。細胞たちを刺激する共感とロマンスが描かれ、平穏だったユミの細胞村が、予測不能なロマンスで活気を取り戻す。
公開されたカップルスチールには、スター作家になったものの、相変わらず恋愛が苦手なユミと、甘い顔とは裏腹に容赦ない「ツッコミ」を放つ担当PDのスンロクが、ときめくような視線を交わす瞬間が収められている。降りしきる雨の中、1本の傘を差すユミとスンロク。ユミの方へ傾いた傘とスンロクの濡れた肩、そして互いを見つめる眼差しは、心拍数を高める。
続いて、どこかへ向かうかのように温かい日差しが降り注ぐ線路での視線の交わりまで、ユミとスンロクの甘いケミストリーが視聴者の胸をときめかせる。“嫌悪”から予測不能な恋に落ちるユミとスンロクのロマンスが、視聴者の恋愛細胞を再び目覚めさせる。作家として成功した後、味気なくなっていた日常でスンロクと出会い、再び心臓が高鳴るユミ。家の外では低電力モードで生活する「引きこもり」だが、ユミと出会って外でも活気に満ち溢れるスンロク。2人のときめく変化が好奇心を刺激する。
キム・ゴウンは「お互いを嫌い合っていたが、あるきっかけで徐々に親しくなっていくユミとスンロクの関係性を、温かく見守っていただければと思います」とし、「作家志望だったユミが有名な恋愛小説家になるまでの道のりを共に笑い、泣いてくださったおかげで、ユミは良い作家になれたのだと思います。長い間、ユミの成長を応援してくださった視聴者の皆様に心から感謝申し上げ、長くお待ちいただいた分だけ、良い作品でお返ししたいです」と語った。
キム・ジェウォンは「愛の細胞のようなユミと、理性の細胞のようなスンロクは、まるで時間が経つにつれて絵の具が徐々に染み込んでいくスポンジのような関係」とし、「暑い夏に熱い情熱を持ってすばらしい方々と共に撮影できたことは光栄でした。視聴者の皆様は『ユミの細胞たち シーズン3』を長く待ってくださったと思います。多くの関心と愛をお願いします」と呼びかけた。
同作は、4月13日よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて見放題独占配信される。（全8話／毎週月曜・火曜 1話ずつ配信）
■演出：イ・サンヨプ
■脚本：ソン・ジェジョン・キム・ギョンラン
■制作：スタジオドラゴン