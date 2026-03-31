小倉優子、ファミレス『ロイヤルホスト』のお気に入りグルメ明かす「最近、毎回このメニューです笑」
タレントの小倉優子（42）が28日、自身のブログを更新。ファミリーレストラン「ロイヤルホスト」でのお気に入りメニューを写真とともに紹介した。
【写真】デザートの代わりに注文！「ケールのサラダ」などロイホで“お気に入り”の3品
小倉は「今週の外食リクエストは、ロイホでした」と切り出し、外食先にロイヤルホストを選んだことを報告。注文したメニューについては「ケールのサラダ ハンバーグ 雑穀米」と明かし、「最近、毎回このメニューです笑」と定番化していることをつづった。
とくにケールのサラダについては「ロイホのケールのサラダがとにかく大好きなんです」とお気に入りぶりを強調。さらに「デザートは頼まなくて、食後にまたケールのサラダを注文しました笑」と明かし、そのハマり具合がうかがえるエピソードも披露した。
この投稿に対し、ファンからは「ロイホのメニューは豊富で美味しいですよね」「ケールのサラダ、おいしそうです」「ハンバーグと雑穀米も、とても美味しそうでバランスが良さそう」「ロイホでも、しっかり美容と健康を意識されていますね」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】デザートの代わりに注文！「ケールのサラダ」などロイホで“お気に入り”の3品
小倉は「今週の外食リクエストは、ロイホでした」と切り出し、外食先にロイヤルホストを選んだことを報告。注文したメニューについては「ケールのサラダ ハンバーグ 雑穀米」と明かし、「最近、毎回このメニューです笑」と定番化していることをつづった。
この投稿に対し、ファンからは「ロイホのメニューは豊富で美味しいですよね」「ケールのサラダ、おいしそうです」「ハンバーグと雑穀米も、とても美味しそうでバランスが良さそう」「ロイホでも、しっかり美容と健康を意識されていますね」など、さまざまな反響が寄せられている。