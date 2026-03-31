31日午後4時ごろ、大阪市生野区の住宅で火災があり、13歳と5歳の女の子が一時、意識不明の重体となっていましたが、その後意識が回復しました。

【写真を見る】【速報】大阪・生野区の住宅火災 13歳と5歳の女の子が意識不明で搬送後に意識回復 JR寺田町駅から北東に約500m

大阪市消防局によりますと、31日午後4時前、大阪市生野区生野西3丁目の近隣住民から「2階から煙が出ています」と通報がありました。

火災が発生したのは生野西3丁目6番の木造3階建て住宅1棟で、消防車32台が出動し、火は約20分後にほぼ消し止められましたが、この住宅の1・2階計36㎡が焼損。

この火事で、住人の13歳の女の子と5歳の女の子が消防隊員に救助され、搬送時は意識不明の重体となっていましたが、その後搬送先の病院で意識が回復したということです。

住宅にはほかに、40代の女性と10代の息子3人が暮らしていますが、この4人は当時は外出していて、すでに無事が確認されています。

13歳の女の子は女性の娘、5歳の女の子は女性の孫だということです。

現場はJR大阪環状線の寺田町駅から、北東に約500mの地点です。