女優でモデルの本田翼（33）が、30日放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時15分）に出演。あのとの交流を語った。

この日はインドア派の芸能人が集まり「やっぱり家が好き」と題したトーク企画を放送。本田とあのは友人関係だが、ともにインドア派で自宅に人を入れたがらない性格という。本田はあのを自宅に招いたことがあるといい「嫌だったんですけど、嫌だから、この人（あの）も。うちが『じゃあ入れよう』になりました。折れた」と苦笑した。

あのは本田を「バイクちゃん」と呼び、本田の自宅について「本当におしゃれ。初めて行った時はお家じゃないみたいだと思った」と驚いた様子。また韓国料理好きの本田と新大久保を訪れることもあるといい「貸し切りとか個室じゃなくて、めっちゃ人がいる入り口の方の席とか取って待ってたりして」と振り返った。

本田はその時のあのについて「この人はこのままで入ってくるんです。私はちゃんと帽子とか被ってるんですけど、『あのです！』って顔で来る。そっちに一番ビックリしたんですけど、最初は」と変装なしでやってくることに驚いていた。