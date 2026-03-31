年度末を迎えた31日までに、芸能人の所属事務所の退所や独立などの発表が相次いでいる。

俳優の速水もこみち（41）は、18歳で芸能界デビューした当時から所属する研音を退所すると発表した。「皆さまとのご縁は財産だと思っております。心から感謝申し上げます」とコメント。近年は料理やYouTube配信などでも活躍の幅を広げている。

女優の貫地谷しほり（40）は中学2年から26年所属したABP inc.を退所し、独立。「家族のようなスタッフと離れる事への不安はありますが、40歳になった私の新たな一歩を見守っていただけると嬉しいです」とした。

女優の長尾寧音（30）はスターダストプロモーションを退所。舞台「ハイキュー!!」の鳥野高校バレーボール部マネジャー・清水潔子役や、舞台「血界戦線」のチェイン・皇役などで知られる。

女優の幸澤沙良（20）は田辺エージェンシーを退所。同所と秋元康氏のタッグで開催のスター育成プロジェクト「私が女優になる日」2代目グランプリ受賞をきっかけにデビューした。

フジテレビ系「ヤンドク！」に出演した女優の八重澤ひとみ（45）はアンカットを退所。今後はフリーで活動する。

医師免許も保有する女優の野々山さくら（30）はサンミュージックブレーンを退所し、芸能活動を休止。

グラビアでも活躍する元SKE48北野瑠華（26）はゼスト退所と同時に結婚もダブル発表。

TBS系「王様のブランチ」でリポーターを務めるタレント日向未来（ひなた・みらい、23）もアデッソ退所を報告した。

吉本興業関連では、「R−1ぐらんぷり」（現R−1グランプリ）王者でピン芸人の三浦マイルド（48）が専属マネジメント契約を終了。4月以降は営業サポート契約を結ぶ。お笑いタレント天竺川原（46）はエージェント契約を終了。お笑いコンビ・ライセンスの藤原一裕（48）もマネジメント契約を終了。なお、ライセンスとしての活動は継続し、相方の井本貴史（48）は引き続き所属する。俳優の是近敦之（48）も退所する。

声優の田所あずさ（32）はホリプロインターナショナルを退所。主な出演作は「アイカツ！」霧矢あおい役、「ウマ娘 プリティーダービー」シンボリルドルフ役など。

イタリア出身コスプレイヤーのユリコタイガー（32）はMETEORA stを退所する。