俳優の杏（３９）とフィンランドの国民的俳優ヤスペル・ペーコネン（４５）が３１日、東京・駐日フィンランド大使館で、ＷＯＷＯＷで放送される日本フィンランド共同製作ドラマ「連続ドラマＷ ＢＬＯＯＤ ＆ ＳＷＥＡＴ」（４月５日スタート）の完成報告会に出席した。

日本とフィンランドの国境を越え、連続猟奇殺人事件の謎を追うクライムサスペンス。二人はＷ主演で初共演し、杏は日本の警視庁の刑事、ヤスペルはフィンランド国家捜査局の刑事を演じる。二カ国でロケが行われ、日本とフランスで二拠点生活を送る杏は撮影のために「子供３人と犬二匹」を連れ、フィンランドに約３カ月滞在した。

フィンランドでの撮影を通し、杏は「ヤスペルさんがおすすめのサウナを教えてくれた」とフィンランドの国民的俳優と親交を深め、ヤスペルも「フィンランドでは存在しない“ととのう”という言葉を杏さんから教えてもらった」と笑顔で明かした。世界で最も幸せな国ランキングで９年連続１位を獲得しているフィンランドに滞在した杏は「サウナもあり、お水が美味しくて、街も清潔でなに不自由なく、居心地のいい街だった」と振り返り、「いつか住んでみたい」と夢を語った。