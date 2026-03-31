【4月1日から】自転車の“青切符制度”いよいよ導入　在日外国人も困惑　専門家「親子であっても並走はNG」複雑なルール、あなたは大丈夫？

4月1日から、いわゆる自転車の“青切符制度”が導入されます。対象となる違反は、信号無視や一時不停止など113項目にのぼり、対象は16歳以上、高校生も含みます。

各違反に科される可能性がある反則金は、3000円から1万2000 円。

3月29日、「ノンストップ！」が東京・江戸川区のヒンドゥー教寺院を訪ねると、在日のインド人やネパール人が次々と階段を上がっていました。

ドアの奥で行われていたのは、自転車の違反に適用される反則金などについての外国人向けの講習会です。

寺院に来ていた外国人男性：

質問があります。歩道は走っても大丈夫でしょうか？

別の外国人男性：

道路に自転車専用レーンがないときもありますが、そのときは道路を走った方がいい？

日本人スタッフ：

規則を破った場合は罰金をとられます（英語）。

外国人も困惑する自転車の“青切符制度”。

通勤通学や買い物など、普段の生活で使うことの多い身近な乗り物・自転車ですが、どんなことが反則金にあたる可能性があるのでしょうか。

取材をすると違反がいっぱい…あなたは大丈夫？

実際に街で自転車ユーザーを見てみました。

取材スタッフ：

フードデリバリーの人…スマホをチラチラ見ながら走ってますね。

多く見られたのは、スマホを手に持っての通話や、画面を注視しながらの運転。これはもちろん違反となり…反則金の可能性が（反則金1万2000円）。

取材スタッフ：

傘差し運転です。左腕にはたくさん荷物を持っていますので、安定しない感じで走ってますね。後ろからトラックが来てますが、少し邪魔になっているようです。

雨の日の傘差し運転。片手運転になる上に、視界も悪くなり危険。これも違反です（反則金5000円）。

また、イヤホンをつけながらの運転も安全な運転に必要な「周囲の音」が聞こえなくなる可能性があるため違反となります（反則金5000円）。

自転車が関係する事故は全国で年間約7万件。

すべての交通事故に占める割合は4分の１近くの23％で、過去20年で最も高くなっています。

また、自転車が絡む事故の約７割で自転車側に交通ルール違反があったといいます。

あなたは知ってる？“青切符制度”

こうした自転車事故の件数を減らすため4月1日にスタートする“青切符制度”ですが、どれほど街に浸透しているのでしょうか。

50代女性：

スマホ見ちゃいけないとか、イヤホンしちゃいけないとか…一応は(違反になる内容を)読みました。

すでに調べたという人もいれば……。

40代女性：

「いきなり罰金になるよ」とは聞いたんですけど、うっすらしか知らない。

まだ、理解度には差があるようです。

よく知られる、スマホのながら運転や、傘差し運転などの他に違反になる運転がどれほどあるのでしょうか？

車、自転車、歩行者が多い都内の幹線道路を定点観測しました。

午後2時頃から、約30分の間に通った自転車は42台。

道路交通法に詳しい藤吉修崇弁護士に映像を見てもらいました。

すると、車道を走る自転車も多くみられる一方で、歩道を走る自転車も同じくらいみられました。

道路交通法に詳しい藤吉修崇弁護士：

はい、アウト！これもアウトですね。

本来自転車というのは、原則として車道を走らないといけない。特に（道路に）この自転車マークがあるので、ここを通行しないといけないんですけど、歩道を走った段階でアウトです。

しかし、例外的に違反とならない場合もあります。

藤吉修崇弁護士：

駐車している車両が連続して止まっている場合とか、工事を行っていたりする場合、車が多くて自転車で車道を走っていると危険が生じうる場合。

さらに、藤吉弁護士が違反を指摘したのは、歩道を走る親子とみられる2人組の運転。

藤吉修崇弁護士：

こちらは並走でアウトでもあるし、本来車道を走らなければアウト。

並走で走ることも青切符の対象となります。

しかし、親子のように見えるこの２人。

今回の青切符制度は、16歳未満は対象外となりますが……。

藤吉修崇弁護士：

親子であっても(並走で)一緒に走ってはいけないという規定があるので、残念ながら、お母さんはちゃんと車道を走る。お子さんは（13歳未満なら）歩道を走ってもいいという理解になると思います。

他にも、自転車の逆走（反則金6000円）などがあります。

藤吉修崇弁護士：

一方通行は「自転車可」と書いてあるとか、「自転車を除く」という規定がない限りは一方通行になるので、自転車を持って歩いて行くと。

また、横断歩道の信号に従って徐行で走行した場合は違反となり6000円。

藤吉修崇弁護士：

原則自転車は車道の信号に従う。車道の信号が赤の場合には違反になります。

ただ、降りて押した場合は歩行者と同様の扱いになります。

また、「歩行者自転車専用」と書いてある場合は違反にはなりません。

藤吉修崇弁護士：

4月1日に（子供が）小学生になった瞬間から、もう2人乗りの対象にはならないということなので、もう乗れません。自分で運転をしていただくと。

複雑なところもあるルール。

私たちの自転車生活はどう変わっていくのでしょうか。

（「ノンストップ！」3月31日放送より）