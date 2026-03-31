ドジャース佐々木朗希投手（２４）のマイナー落ちを進言していた米メディアが一転、手のひら返しだ。

３０日（日本時間３１日）のガーディアンズ戦で佐々木は５回途中７８球を投げて４安打１失点の好投。試合は２―４で敗れたが乱調続きだったオープン戦での不安を一蹴した。



これに地元メディアも評価を一転。「ＬＡタイムズ」は「佐々木朗希の好調なスタートも、ドジャースの攻撃陣の不振により初黒星に終わった」と報じた。記事では「佐々木はガーディアンズよりも強力な打線を相手に、さらに多くのことを証明する必要があるだろう。しかし、少なくとも彼のパフォーマンスは、ドジャースが彼に寄せた信頼が間違っていなかったことを示唆していた」とオープン戦の乱調でも揺るがなかった球団をたたえた。

また専門メディア「ドジャースネーション」も「佐々木朗希、２０２６年シーズン初登板でプレッシャーを克服」とベタ褒めだった。

地元「カルフォルニアポスト」紙は「初め、ドジャースに関するあらゆる疑問は佐々木朗希に集中していた。だが試合が終わる頃には、懸念は彼らの突然鈍くなった攻撃陣へと移っていた」とわずか２得点に終わった打線に注文をつけた。

登板前は佐々木のローテ入りに疑問を投げかけていた米メディアだが、右腕が批判を実力で封じ込めた。