THE RAMPAGE川村壱馬、活動再開を発表・5月開催ツアー出演へ 昨年11月から精神面の不調で活動休止していた【全文】
【モデルプレス＝2026/03/31】活動休止中のTHE RAMPAGEの川村壱馬（28）が、段階的に活動を再開することがわかった。3月31日、公式サイトを通じて発表された。
【写真】THE RAMPAGE川村壱馬、ロングヘアで印象ガラリ
公式サイトでは「THE RAMPAGE 川村壱馬の今後の活動について」と題したお知らせが公開され、「2025年11月より活動を休止し、治療および療養に専念しておりました川村壱馬ですが、医師の判断を踏まえ、本人の体調を慎重に確認しながら関係各所と協議を重ねた結果、段階的に活動を再開することとなりましたので、お知らせいたします」と川村の活動再開について報告。2026年5月13日（水） 開催の『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “（R）MPG”』大阪公演については出演予定だと伝えた。
そして「活動休止期間中は、応援してくださっている皆さま、ならびに関係者の皆さまに、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたこと、改めて心よりお詫び申し上げます。また、温かく見守り、支えていただきましたことに、深く感謝申し上げます」とコメント。最後には「弊社といたしましては、今後も本人の体調を最優先に、メンバーおよびスタッフ一同、サポートしてまいります。皆さまにおかれましても温かく見守っていただけますと幸いです。今後とも、THE RAMPAGEならびに川村壱馬への変わらぬご声援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と結んでいる。
川村は、2025年11月17日に公式サイトを通じて、活動休止を発表。事務所の公式サイトは「先週、THE RAMPAGEメンバーの川村壱馬に精神面の不調が確認され、医師の診察を受けました。その結果、心身の回復を最優先し、治療と療養に専念する必要があると診断されました」と報告していた。（modelpress編集部）
いつもTHE RAMPAGEならびにLDH JAPANへの温かい応援をいただき、誠にありがとうございます。
2025年11月より活動を休止し、治療および療養に専念しておりました川村壱馬ですが、医師の判断を踏まえ、本人の体調を慎重に確認しながら関係各所と協議を重ねた結果、段階的に活動を再開することとなりましたので、お知らせいたします。
これに伴い、2026年5月13日（水） 開催の『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “（R）MPG”』大阪公演よりライブに出演する予定です。
活動休止期間中は、応援してくださっている皆さま、ならびに関係者の皆さまに、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたこと、改めて心よりお詫び申し上げます。また、温かく見守り、支えていただきましたことに、深く感謝申し上げます。
弊社といたしましては、今後も本人の体調を最優先に、メンバーおよびスタッフ一同、サポートしてまいります。皆さまにおかれましても温かく見守っていただけますと幸いです。
今後とも、THE RAMPAGEならびに川村壱馬への変わらぬご声援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
2026年3月31日
株式会社LDH JAPAN
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◆川村壱馬、段階的に活動を再開へ
公式サイトでは「THE RAMPAGE 川村壱馬の今後の活動について」と題したお知らせが公開され、「2025年11月より活動を休止し、治療および療養に専念しておりました川村壱馬ですが、医師の判断を踏まえ、本人の体調を慎重に確認しながら関係各所と協議を重ねた結果、段階的に活動を再開することとなりましたので、お知らせいたします」と川村の活動再開について報告。2026年5月13日（水） 開催の『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “（R）MPG”』大阪公演については出演予定だと伝えた。
◆川村壱馬、2025年11月に活動休止
川村は、2025年11月17日に公式サイトを通じて、活動休止を発表。事務所の公式サイトは「先週、THE RAMPAGEメンバーの川村壱馬に精神面の不調が確認され、医師の診察を受けました。その結果、心身の回復を最優先し、治療と療養に専念する必要があると診断されました」と報告していた。（modelpress編集部）
◆発表全文
いつもTHE RAMPAGEならびにLDH JAPANへの温かい応援をいただき、誠にありがとうございます。
2025年11月より活動を休止し、治療および療養に専念しておりました川村壱馬ですが、医師の判断を踏まえ、本人の体調を慎重に確認しながら関係各所と協議を重ねた結果、段階的に活動を再開することとなりましたので、お知らせいたします。
これに伴い、2026年5月13日（水） 開催の『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “（R）MPG”』大阪公演よりライブに出演する予定です。
活動休止期間中は、応援してくださっている皆さま、ならびに関係者の皆さまに、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたこと、改めて心よりお詫び申し上げます。また、温かく見守り、支えていただきましたことに、深く感謝申し上げます。
弊社といたしましては、今後も本人の体調を最優先に、メンバーおよびスタッフ一同、サポートしてまいります。皆さまにおかれましても温かく見守っていただけますと幸いです。
今後とも、THE RAMPAGEならびに川村壱馬への変わらぬご声援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
2026年3月31日
株式会社LDH JAPAN
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