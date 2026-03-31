THE RAMPAGE川村壱馬、活動再開を発表・5月開催ツアー出演へ 昨年11月から精神面の不調で活動休止していた【全文】

THE RAMPAGE川村壱馬、活動再開を発表・5月開催ツアー出演へ 昨年11月から精神面の不調で活動休止していた【全文】