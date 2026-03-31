3児の母・ギャル曽根「何しても可愛い」2歳次女を公開「すくすく育ってる」「お喋りが上手になりましたね」と反響
【モデルプレス＝2026/03/31】タレントのギャル曽根が3月30日、自身のInstagramを更新。次女の日常の一コマを公開した。
【写真】40歳大食いギャル「すくすく育ってる」2歳次女の姿
ギャル曽根は「＃2歳 ＃次女」「さくらー と指差してます」と添え、次女の写真を投稿。道路沿いに植えられた桜の木を指差す次女の姿が収められており、微笑ましいショットとなっている。「何しても可愛い」と愛情たっぷりに記すとともに、「この春、桜を覚えました」と成長を報告している。
この投稿は「ほっこりする光景」「愛おしすぎる」「すくすく育ってる」「幸せな気持ちになる」「お喋りが上手になりましたね」と反響を呼んでいる。
ギャル曽根は、テレビプロデューサーの名城ラリータ氏と2011年に結婚。2012年に第1子となる長男、2016年に第2子となる長女、2023年に次女を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】40歳大食いギャル「すくすく育ってる」2歳次女の姿
◆ギャル曽根「何しても可愛い」次女の姿披露
ギャル曽根は「＃2歳 ＃次女」「さくらー と指差してます」と添え、次女の写真を投稿。道路沿いに植えられた桜の木を指差す次女の姿が収められており、微笑ましいショットとなっている。「何しても可愛い」と愛情たっぷりに記すとともに、「この春、桜を覚えました」と成長を報告している。
◆ギャル曽根の投稿に「愛おしすぎる」と反響
この投稿は「ほっこりする光景」「愛おしすぎる」「すくすく育ってる」「幸せな気持ちになる」「お喋りが上手になりましたね」と反響を呼んでいる。
ギャル曽根は、テレビプロデューサーの名城ラリータ氏と2011年に結婚。2012年に第1子となる長男、2016年に第2子となる長女、2023年に次女を出産している。（modelpress編集部）
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