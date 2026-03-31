今日31日は西日本を中心に季節外れの暑さ 桜の開花・満開も続々と発表
今日31日(火)は広く雨が降りましたが、気温が高かった影響で各地から桜の開花・満開の便りが続々と届きました。開花・満開ともに、平年よりも早い所が多くなりました。
今日は西日本で季節外れの暑さ 桜の開花・満開の便りも続々と
今日31日(火)は広く雨が降りましたが、南からは暖気が流れ込み、この時期としては気温が高くなりました。
大阪市や岡山市、大分市などでは今年初の夏日(最高気温が25℃以上)になり、徳島県美馬市穴吹では29.3℃と、30℃に迫る暑さになりました。
【開花】
新潟:平年より8日早く、昨年より6日早い
仙台:平年より8日早く、昨年より4日早い
長野:平年より11日早く、昨年より8日早い
【満開】
高知:平年より1日遅く、昨年より3日遅い
岡山:平年より4日早く、昨年より5日早い
松江:平年より5日早く、昨年より2日早い
鳥取:平年より5日早く、昨年より4 日早い
奈良:平年より4日早く、昨年より4日早い
福井:平年より7日早く、昨年より9日早い
今日31日(火)で、九州から北陸までのすべての地域で開花しました。
今日開花した新潟と仙台の標本木 満開はいつ?
こちらの写真は、今日31日(火)に開花した新潟と仙台の桜の標本木です。桜のつぼみが数輪、咲いているのが確認できます。日本気象協会が発表している桜満開予想によると、新潟、仙台ともに満開の予想は4月4日(土)です。
今週は全国的に、最高気温が平年並みか高い予想です。まだ満開を迎えていない地域でも順調に開花が進み、今週は満開ラッシュになるでしょう。ただ、天気は曇りや雨の日が多くなるため、お花見を計画される際は最新の天気予報を確認してください。