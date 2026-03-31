今日31日(火)は広く雨が降りましたが、気温が高かった影響で各地から桜の開花・満開の便りが続々と届きました。開花・満開ともに、平年よりも早い所が多くなりました。

今日は西日本で季節外れの暑さ 桜の開花・満開の便りも続々と

今日31日(火)は広く雨が降りましたが、南からは暖気が流れ込み、この時期としては気温が高くなりました。

大阪市や岡山市、大分市などでは今年初の夏日(最高気温が25℃以上)になり、徳島県美馬市穴吹では29.3℃と、30℃に迫る暑さになりました。





この暖かさの影響で、各地から桜の開花・満開の便りが続々と届きました。新潟と仙台、長野は開花、高知と岡山、松江、鳥取、奈良、福井では満開の発表がありました。高知では開花からおよそ2週間経っての満開、一方で福井では開花からわずか2日で満開になりました。【開花】新潟:平年より8日早く、昨年より6日早い仙台:平年より8日早く、昨年より4日早い長野:平年より11日早く、昨年より8日早い【満開】高知:平年より1日遅く、昨年より3日遅い岡山:平年より4日早く、昨年より5日早い松江:平年より5日早く、昨年より2日早い鳥取:平年より5日早く、昨年より4 日早い奈良:平年より4日早く、昨年より4日早い福井:平年より7日早く、昨年より9日早い今日31日(火)で、九州から北陸までのすべての地域で開花しました。

今日開花した新潟と仙台の標本木 満開はいつ?

こちらの写真は、今日31日(火)に開花した新潟と仙台の桜の標本木です。桜のつぼみが数輪、咲いているのが確認できます。日本気象協会が発表している桜満開予想によると、新潟、仙台ともに満開の予想は4月4日(土)です。



今週は全国的に、最高気温が平年並みか高い予想です。まだ満開を迎えていない地域でも順調に開花が進み、今週は満開ラッシュになるでしょう。ただ、天気は曇りや雨の日が多くなるため、お花見を計画される際は最新の天気予報を確認してください。