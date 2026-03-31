ドル円１５９．６５近辺、ユーロドル１．１４７０近辺＝ロンドン為替



ロンドン序盤、為替相場は静かなスタートとなっている。ドル円は159.71レベル、ユーロドルは1.1465レベルの前日NY終値水準付近での揉み合いとなっている。本日これまでのレンジはドル円が159.49から159.97まで、ユーロドルが1.1448から1.1491までとなっている。



NY原油先物は101ドル台と、東京午前に106ドル台から100ドル台まで急落した後は下げ一服。欧州株は比較的小幅の動きで取引を開始し、足元では主要３指数が小幅高となっている。米株先物・時間外取引は３指数とも堅調に推移している。米ＷＳＪが「トランプ米大統領がイラン戦争終結を示唆」「ホルムズ海峡閉鎖でもイランに対する軍事作戦を終了させる用意」と伝えたことが事態好転への期待につながったもよう。しかし、双方の戦闘状態は継続しており、まだ予断は許されない状況。市場は今後の動向を見守る姿勢となっているようだ。



USD/JPY 159.66 EUR/USD 1.1468

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